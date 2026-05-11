Buscarán dos boxeadores juarenses medalla de oro en Olimpiada Nacional Conade 2026

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Ramiro Núñez y Ángel Daniel Ochoa disputarán las finales de sus categorías este martes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Dos pugilistas juarenses disputarán este martes las finales de sus respectivas categorías en la Olimpiada Nacional Conade 2026, con la posibilidad de sumar medallas de oro para Chihuahua en la disciplina de boxeo.

Ramiro Núñez, entrenado por Édgar “Campeón” García, competirá en la final de la división de los -90 kilogramos, mientras que Ángel Daniel Ochoa, dirigido por Ernesto Reyna, buscará el campeonato nacional en la categoría de los -48 kilogramos.

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Ángel Daniel Ochoa avanzó a la final luego de vencer por RSC (Referee Suspende Combate) a Jorge Iván Gómez, representante del estado de Puebla, resultado que le aseguró la disputa por la medalla de oro.

“Buscará el campeonato en los -48 kilogramos”.

Por su parte, Ramiro Núñez también consiguió su pase a la final tras imponerse por la vía del RSC y enfrentará al representante de Tabasco en la pelea por el primer lugar nacional.

La delegación de Chihuahua acumula hasta el momento cuatro pugilistas instalados en finales por medalla de oro, además de dos preseas de bronce ya aseguradas dentro del torneo nacional.

Las finales de boxeo de la Olimpiada Nacional Conade 2026 se reanudarán este martes, jornada en la que los representantes chihuahuenses buscarán subir a lo más alto del podio.

“Los pugilistas chihuahuenses buscarán subir a lo más alto del podio nacional”.

La participación de los atletas juarenses forma parte de la representación estatal que compite en la máxima justa deportiva juvenil del país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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