Se suma SSPM a campaña del DIF para protección de niñas, niños y adolescentes

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La estrategia “Creciendo Libres” busca fortalecer la prevención y la atención ante situaciones de riesgo infantil en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) se integró a la campaña “Creciendo Libres” impulsada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio (DIF), iniciativa orientada a fortalecer la protección, seguridad y bienestar de niñas, niños y adolescentes en Ciudad Juárez.

La estrategia contempla acciones de prevención, orientación y concientización dirigidas a familias y ciudadanía en general, con el objetivo de fomentar entornos seguros y una cultura de atención oportuna ante situaciones de riesgo infantil.

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Entre las principales recomendaciones emitidas por las autoridades se encuentra no ignorar casos de violencia, abandono o desprotección, además de reportar cualquier situación de peligro al número de emergencias 9-1-1.

La SSPM exhortó a la ciudadanía a priorizar siempre la seguridad e integridad de niñas, niños y adolescentes, así como evitar su exposición en redes sociales y fomentar medidas básicas de protección dentro del entorno familiar.

“La prevención y la protección de la niñez son tareas compartidas entre autoridades, familias y sociedad”.

La corporación municipal indicó que continuará participando en programas de proximidad social, campañas preventivas y actividades de orientación comunitaria enfocadas en el cuidado y desarrollo integral de menores de edad.

Asimismo, se hizo un llamado a fortalecer la cultura de la denuncia y la atención inmediata ante cualquier hecho que pueda vulnerar la integridad física o emocional de niñas, niños y adolescentes.

La campaña “Creciendo Libres” busca generar conciencia sobre la importancia de escuchar y acompañar a menores en situaciones de riesgo, promoviendo entornos más seguros y libres de violencia.

“La Secretaría de Seguridad Pública Municipal y el DIF reiteran su compromiso de seguir trabajando unidos”.

Las autoridades municipales señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia integral de prevención social impulsada por el Gobierno Municipal para proteger a las nuevas generaciones en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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