Juarense Norma Andrade contra la violencia feminicida de México: “Ya no es solo por mi hija, es por todas”

La activista, que ha sufrido dos intentos de asesinato, sienta al Estado mexicano ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el feminicidio de su hija, Lilia Alejandra García, en Ciudad Juárez en el 2001.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El 14 de febrero de 2001 Lilia Alejandra, de 17 años, tomó un camión de transporte público a la salida de la planta maquiladora donde trabajaba para volver a casa con sus dos hijos, Jade y Caleb, de apenas dos años y seis meses, respectivamente. Pero no volvió.

Desde entonces, su madre, la maestra Norma Andrade, inicio una batalla legal que hasta el día de hoy no ha conseguido el castigo para los culpables, y en ese camino ha sufrido algunos atentados, además de amenazas y descalificaciones de parte de las propias autoridades.

Hace un par de días, la activista y defensora de los derechos de la mujer, Norma Andrade, acudió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para solicitar que el feminicidio de su hija, Alejandra García Andrade, no quede impune, a 24 años del hecho.

En su comparecencia, la activista señaló una serie de omisiones que las autoridades mexicanas han cometido de manera reiterativa en la investigación del asesinato de su hija, quien fue privada de la vida en el año 2001 cuando tenía apenas 17 años.

Andrade solicitó que el asesinato de su hija no quede impune, además de que se sentencie al Estado Mexicano por todas esas omisiones y se le obligue a que se establezcan medidas efectivas para atender los temas de feminicidio, así como la atención que debe otorgarse a la niñez, ya que, luego de cometidos los feminicidios, los huérfanos quedan en desamparo.

Cuando Alejandra fue asesinada, dejó en la orfandad a dos menores, uno de 2 años de edad y otro de apenas 6 meses de nacido, situación que orilló a Norma Andrade a hacerse cargo de ellos y poderles apoyar en su crianza y, al mismo tiempo, generarles una forma de vida con motivo de su corta edad.

Luego de que Andrade denunció el feminicidio de su hija, fue objeto de varias amenazas y tuvo que abandonar su trabajo de maestra en esta frontera y dirigirse a la Ciudad de México, lugar en el que ahora reside y debe estar siempre acompañada por escoltas para preservar su seguridad personal y la de sus nietos.

En la comparecencia llevada a cabo hace unos días, los jueces del Tribunal Regional, ubicado en Costa Rica, escucharon el testimonio de la madre de la víctima y defensora de derechos humanos, Norma Andrade, quien relató cómo en 24 años han pasado por el caso:

. – 8 fiscales

. – 17 ministerios públicos

. – 8 policías de investigación, sin que hasta ahora haya justicia.

“Espero una sentencia favorable para Alejandra, pero para todas las niñas y mujeres de México, que los verdaderos agresores de Alejandra sean detenidos”, dijo

“Hoy me tocó estar aquí a mí, pero yo no estoy sola, también me acompañan las abuelas que como yo han sufrido la desatención del Estado y que estamos esperando que esta corte ordene política pública en favor de los niños y niñas y adolescentes que quedan huérfanos en el país”, expuso.

Solicito que el Estado nos facilite tanto los trámites legales como lo necesario para que nuestros niños se desarrollen integralmente.

En la actualidad, hay una persona detenida de nombre Manuel Navarro con motivo del asesinato de Alejandra, sin embargo, Norma Andrade ha manifestado en varias ocasiones sus dudas en relación con la detención de dicho sujeto y si realmente está ligado al asesinato de su hija.

