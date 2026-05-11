Registran alta participación ciudadana en programa Puntos Limpios a tu Colonia

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Vecinos de distintos sectores utilizaron contenedores para desechar tiliches y residuos domésticos de manera responsable.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia reportó una alta participación ciudadana en el programa “Puntos Limpios a tu Colonia”, mediante el cual fueron instalados contenedores en distintos sectores de Ciudad Juárez para facilitar la disposición adecuada de tiliches y residuos domésticos.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que la respuesta de la ciudadanía superó nuevamente las expectativas, especialmente en colonias donde el servicio fue solicitado directamente por habitantes del sector.

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Los contenedores colocados en Villa Residencial del Real, Terranova, Villas del Sur y Colonial del Sur registraron una amplia afluencia de usuarios, lo que llevó incluso a solicitudes para ampliar la permanencia de los puntos de recolección.

“Estamos muy agradecidos y sorprendidos por la participación de los ciudadanos”.

El funcionario explicó que en Villa Residencial del Real el contenedor fue instalado en un parque cercano como respuesta a peticiones vecinales recibidas previamente por la dependencia.

Asimismo, informó que el Punto Limpio Fijo ubicado en el cruce del bulevar Manuel Talamás Camandari y Mesa Central requirió la instalación de dos contenedores adicionales para aumentar la capacidad de recepción ante la alta demanda registrada durante el fin de semana.

La Dirección de Limpia destacó que cada vez más juarenses adoptan prácticas de limpieza doméstica y disposición responsable de residuos, como parte de los esfuerzos para mejorar el entorno urbano y reducir la acumulación de basura en espacios públicos.

“Quedamos excedidos por la gran cantidad de juarenses que ya están adoptando la práctica de hacer limpieza en sus hogares”.

Solís Kanahan señaló que, por instrucciones del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, continuará el acercamiento de este tipo de servicios a distintas colonias de la ciudad, además de evaluar nuevas estrategias para fortalecer la atención ciudadana en materia de limpieza urbana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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