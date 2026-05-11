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Invita IPACULT al concierto “Música a mamá” en centro de rehabilitación femenil

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POR Redacción ADN / Agencias
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El evento busca llevar arte y acompañamiento emocional a mujeres en proceso de rehabilitación en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la ciudadanía a participar en el evento “Música a mamá”, una presentación especial del Cuarteto del Recuerdo que se realizará el próximo 15 de mayo en el Centro de Rehabilitación Femenil Reto a la Juventud de México.

La actividad se llevará a cabo a las 7:30 de la tarde y forma parte de las acciones culturales impulsadas con motivo de la conmemoración del Día de las Madres.

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El IPACULT informó que el objetivo del evento es acercar actividades artísticas a sectores vulnerables de la comunidad, promoviendo espacios de convivencia, sensibilidad y fortalecimiento emocional a través de la música.

Durante la presentación, el Cuarteto del Recuerdo interpretará melodías románticas relacionadas con el amor y el Día de las Madres, además de aceptar peticiones musicales de las asistentes.

“El arte puede convertirse en una herramienta de acompañamiento, esperanza y transformación social”.

La agrupación está integrada por Ángel Piña, Daniel Aguirre, Raymundo Moriel y Edgar Meza, quienes ofrecerán un repertorio enfocado en música romántica y de recuerdo.

La encargada del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre instituciones públicas y organizaciones civiles para llevar actividades culturales a espacios donde puedan generar impacto social y emocional.

El Gobierno Municipal señaló que continuará impulsando proyectos culturales incluyentes dirigidos a distintos sectores de la población, especialmente personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

“El Instituto continúa impulsando proyectos culturales incluyentes que permitan acercar la música y las distintas manifestaciones artísticas a toda la población”.

Con este evento, el IPACULT busca generar espacios de convivencia y bienestar emocional para las mujeres que forman parte del centro de rehabilitación, además de reconocer el papel de las madres a través de expresiones artísticas y musicales.

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