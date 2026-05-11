Participarán atletas juarenses en evaluación nacional de Kickboxing rumbo a selección mexicana

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Competidores infantiles, cadetes y juveniles buscarán integrarse al representativo nacional para el Mundial de Italia 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Atletas y entrenadores de Ciudad Juárez participarán del 13 al 17 de mayo en el Segundo Campeonato de Evaluación y Desarrollo Deportivo 2026 de Kickboxing, que se realizará en Villas Tlalpan como parte del proceso de conformación de la Selección Mexicana.

El evento reunirá a competidores infantiles, cadetes y juniors que serán evaluados por un equipo multidisciplinario enfocado en detectar y desarrollar talento rumbo a competencias internacionales.

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Entre los representantes juarenses se encuentran Mateo Isaías Holguín Aguirre, de López Taekido; Camila Sophia Sánchez Castillo y Benjamín González Durán, de Sánchez Kung Fu; y Santiago Karlo Monzón Ibarra, de Union Martial Arts.

“La Federación Nacional de Kickboxing & WAKO México continúa construyendo un camino serio y estructurado”.

También participarán los entrenadores Ricardo Sánchez Portillo e Iván Aguilar, quienes acompañarán a los atletas durante el proceso de evaluación deportiva.

La Federación Nacional de Kickboxing & WAKO México informó que durante el campeonato se realizarán pruebas físico-atléticas, evaluaciones técnicas y tácticas, además de análisis psicológicos, nutricionales, antropométricos y médicos.

Los atletas que logren integrarse al selectivo nacional representarán a México en el Campeonato Mundial Infantil, Cadetes y Juniors 2026, programado en Jesolo, Italia.

“Se evaluarán las condiciones físico-atléticas, técnica, táctica y estrategia”.

El proceso forma parte de la estrategia nacional de desarrollo de alto rendimiento impulsada por la federación mexicana de la disciplina, con miras a fortalecer la representación internacional del país en kickboxing juvenil.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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