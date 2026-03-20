Abre DABA convocatoria para integrar Banco de Alimentos 2026 en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Refugios podrán solicitar apoyo alimentario del 23 al 25 de marzo mediante registro presencial.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) lanzó la convocatoria para que responsables de refugios se integren al Banco de Alimentos 2026, programa orientado a apoyar con insumos a espacios que resguardan animales en la ciudad.

La titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, informó que el proceso de registro se llevará a cabo de manera presencial los días 23, 24 y 25 de marzo, en las oficinas ubicadas en la calle Tarzán, al interior de El Chamizal.

- Publicidad - HP1

Entre los requisitos establecidos se encuentra contar con más de 30 animales bajo resguardo, promover activamente la adopción, no recibir apoyo alimentario de algún nivel de gobierno y permitir visitas de verificación por parte del personal de la dependencia.

“Los requisitos son contar con más de 30 animales en resguardo, promover constantemente a los animales en adopción, no recibir apoyo alimenticio de ningún nivel de gobierno y permitir visitas para la entrega de apoyo y validación por parte del equipo de DABA”.

Las autoridades subrayaron que el trámite deberá realizarse exclusivamente de forma presencial, por lo que exhortaron a los interesados a acudir en las fechas establecidas para completar su solicitud.

Se informó que será el 27 de marzo cuando se dé a conocer la lista de refugios seleccionados para recibir el apoyo alimentario durante el próximo año.

Además, la dependencia destacó que impulsa diversas actividades para fortalecer este programa, como la “Carrera con Mascotas”, iniciativa que busca recaudar alimento y fomentar la participación ciudadana en el cuidado y protección animal.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.