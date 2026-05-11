Avanzan Jefes y Titanes a la final del torneo Juvenil Menor de la FACHAC

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Ambos equipos disputarán el campeonato tras imponerse en las semifinales del futbol americano juvenil.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Los equipos Jefes y Titanes aseguraron su lugar en la final del torneo Juvenil Menor 2026 de la FACHAC, luego de imponerse el fin de semana en sus respectivos encuentros semifinales.

En el primer duelo, Jefes derrotó a Lobos con marcador de 45-25 en partido disputado en el Estadio 20 de Noviembre, resultado con el que confirmó su condición como líder de la temporada regular.

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Por su parte, Club Titanes venció 26-6 a Bulldogs en calidad de local, consolidando su avance al juego por el campeonato.

Los dos finalistas fueron los equipos más sólidos durante la fase regular del torneo, al finalizar en las primeras posiciones de la clasificación general.

“Jefes dominó la liga con un récord de cinco juegos ganados y una derrota”.

El conjunto de Jefes cerró la temporada regular con 106 puntos anotados y 52 recibidos, mientras que Titanes concluyó con marca de cuatro victorias y dos derrotas, además de 134 puntos a favor.

El vocal de la Liga Municipal de Futbol Americano, Nadab Juárez, informó que durante esta semana se definirá la fecha y el horario oficial para la disputa de la gran final.

Club Titanes destacó como la ofensiva más productiva de la competencia, al registrar la mayor cantidad de puntos anotados entre los equipos participantes.

“Esta semana se estará definiendo el horario y fecha de la gran final”.

La final del torneo Juvenil Menor 2026 reunirá a los dos equipos con mejor desempeño de la temporada en la búsqueda del campeonato de la FACHAC.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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