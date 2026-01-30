Mantiene Municipio operativo permanente de Reordenamiento Urbano en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Autoridades buscan recuperar espacios públicos ante denuncias por invasión de banquetas y áreas comunes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar informó que los operativos de Reordenamiento Urbano continuarán de manera permanente en distintos puntos de la ciudad, como parte de una estrategia para recuperar espacios públicos y atender denuncias ciudadanas relacionadas con la invasión de banquetas, camellones y áreas de uso común.

El alcalde explicó que en semanas recientes se ha registrado un incremento en los reportes contra negocios que ocupan indebidamente la vía pública, situación que ha motivado la continuidad de estos operativos con la participación de diversas dependencias municipales.

“Hemos tenido más denuncias sobre negocios que están invadiendo banquetas, por lo que vamos a seguir trabajando al respecto para darle solución”, señaló el edil.

Pérez Cuéllar precisó que el objetivo es mantener el orden de forma permanente, priorizando el diálogo con comerciantes y particulares, particularmente en zonas con alta concentración de quejas, como el sector conocido como “La curva”, donde se han expresado múltiples inconformidades por parte de vecinos.

Indicó que el operativo no es una acción reciente, sino una política que se ha venido aplicando de manera constante, atendiendo caso por caso las denuncias ciudadanas, siempre bajo un esquema de concertación y respeto, pero con apego a la normatividad vigente.

En relación con los espacios liberados, el presidente municipal señaló que en algunos casos simplemente se restituye la banqueta o área pública a su función original, mientras que en otros, como el camellón de la calle Benemérito de las Américas, se analizan alternativas para mejorar la imagen urbana y el aprovechamiento comunitario del sitio.

“Se trata de que arreglen de una vez ahí, ponerlo bonito”, expresó al referirse a las propuestas planteadas para dicha zona.

Esta semana, como parte de estos operativos, el Gobierno Municipal realizó el retiro de puestos comerciales instalados en el camellón central de la intersección de Benemérito de las Américas y avenida Valentín Fuentes, acción derivada de reportes ciudadanos.

Por su parte, la Dirección General de Desarrollo Urbano informó que de 2024 a la fecha se han efectuado nueve demoliciones de construcciones irregulares, además de 79 retiros de objetos y estructuras de la vía pública, 25 liberaciones de espacios públicos y el retiro de más de 40 puestos comerciales.

La dependencia detalló que la mayoría de estas intervenciones se originan en denuncias de vecinos, principalmente en zonas habitacionales, donde se reporta la operación de talleres, carrocerías y comercios sin permisos, así como afectaciones por ruido constante o invasión de banquetas y cocheras.

