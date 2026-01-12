Mantiene Municipio limpieza y mantenimiento de avenidas con la Cruzada del Cambio

Publicidad - LB2 -

Cuadrillas intervinieron vialidades principales para mejorar la imagen urbana y la seguridad vial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de las acciones permanentes de la Cruzada del Cambio, la Dirección de Limpia continúa con los trabajos de limpieza y mantenimiento en las principales avenidas de la ciudad, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y ofrecer espacios más seguros y ordenados a la población.

Durante los últimos días, las cuadrillas operativas realizaron intervenciones en vialidades como Adolfo López Mateos y Plutarco Elías Calles, donde se llevaron a cabo labores de barrido manual, corte de hierba y retiro de basura, llantas y diversos tiliches acumulados en camellones y banquetas.

- Publicidad - HP1

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que aún existen sectores pendientes de atención, por lo que los trabajos continuarán en los próximos días para ampliar la cobertura y dar seguimiento a peticiones ciudadanas.

“Estas acciones responden a la instrucción del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, de atender directamente a la población y acercar los servicios públicos a la comunidad”, señaló el funcionario.

Asimismo, hizo un llamado a los automovilistas a extremar precauciones al circular por avenidas de alta velocidad donde se encuentran las cuadrillas en operación, debido al constante desplazamiento del personal y del equipo de trabajo.

Indicó que, aunque las unidades cuentan con luces intermitentes de advertencia, es fundamental la colaboración de los conductores para evitar accidentes durante el desarrollo de las labores.

Solís Kanahan recordó que una parte importante de los trabajos que realiza la Dirección de Limpia corresponde a actividades que son responsabilidad de propietarios de predios y establecimientos comerciales, como el corte de hierba y el barrido de banquetas en el exterior de sus inmuebles.

Finalmente, señaló que mediante la Cruzada del Cambio se intervienen avenidas principales para dejarlas en mejores condiciones, al tiempo que distintas dependencias municipales continúan con la socialización y notificación sobre la importancia de cumplir con estas obligaciones cívicas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.