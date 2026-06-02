Mantiene Municipio apoyo a ex trabajadores de maquiladoras que reclaman liquidaciones

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La administración municipal ha entregado asistencia logística y económica a exempleados de seis empresas que suspendieron operaciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Atención Ciudadana, informó que continúa brindando apoyo a ex trabajadores de diversas maquiladoras que suspendieron operaciones en la ciudad y cuyos empleados mantienen acciones para exigir el pago de sus liquidaciones.

La titular de la dependencia, María Antonieta Mendoza Mendoza, señaló que estas acciones se realizan por instrucción del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, con el objetivo de respaldar a las personas afectadas mientras continúan sus gestiones laborales.

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De acuerdo con la funcionaria, los exempleados permanecen en las inmediaciones de las plantas industriales para dar seguimiento a sus demandas y garantizar el cumplimiento de sus derechos laborales.

“Los ex trabajadores se encuentran pernoctando afuera de las instalaciones de las empresas para asegurar una liquidación”.

Las empresas involucradas son BPI, Centric Parts, Stop Tech, Bodega JCC3, Hopkins y Ensambles Internacionales Frico, esta última incorporada al grupo de trabajadores apoyados a partir del pasado 28 de abril.

Mendoza Mendoza explicó que el respaldo municipal inició desde el 28 de enero e incluye la instalación de carpas, sanitarios portátiles con servicio de limpieza, así como la entrega de mesas, sillas y agua para quienes permanecen en los puntos de concentración.

Además del apoyo logístico, el Municipio otorgó durante febrero un apoyo económico de 300 pesos a 589 personas para cubrir el costo de la carta de no antecedentes penales, documento que suele ser solicitado en procesos de contratación laboral.

Del total de beneficiarios, 219 corresponden a exempleados de Hopkins, 204 a Centric Parts, 94 a BPI, 45 a Stop Tech y 27 a JCC3, según los datos proporcionados por la Coordinación de Atención Ciudadana.

La dependencia indicó que estas acciones buscan facilitar la búsqueda de nuevas oportunidades laborales y brindar acompañamiento a las personas afectadas por el cierre de las empresas.

El Gobierno Municipal reiteró que mantendrá el apoyo a los trabajadores mientras continúen los procesos relacionados con sus liquidaciones y la búsqueda de alternativas de empleo para las familias afectadas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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