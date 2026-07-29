Publicidad - LB2 -

Hace una semana escribí sobre la crisis que atraviesa el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y sobre lo que, a través de una campaña, la oposición ha intentado comunicar a la ciudadanía: que el deterioro de una institución tan importante para millones de mexicanos no puede normalizarse ni convertirse en parte de nuestra vida cotidiana.

Sin embargo, después de aquella reflexión me quedé pensando en algo que considero todavía más importante: los contrastes entre los gobiernos sí existen. Y observarlos, analizarlos y compararlos no debería ser visto como un acto de propaganda política, sino como una de las mejores prácticas de participación ciudadana. Porque cuando hablamos de gobierno, hablamos de resultados. De instituciones. De decisiones. Y, sobre todo, de personas. En medio de la crisis que vive la atención médica en nuestro país, Chihuahua ha intentado construir una alternativa propia a través de MediChihuahua.

- Publicidad - HP1

Y los números son importantes. Desde su puesta en marcha, en febrero de 2024, y hasta la primera mitad de 2026, MediChihuahua ha brindado más de 4.4 millones de atenciones médicas y ha beneficiado a 824 mil 487 personas que no contaban con algún servicio médico. El programa cuenta con cientos de miles de credenciales expedidas y ofrece atención que va desde consultas médicas y medicamentos, hasta hospitalización, cirugías, estudios de laboratorio y gabinete, atención materno-infantil, salud mental, rehabilitación y tratamiento contra el cáncer.

No es un dato menor. Detrás de cada consulta hay una persona. Detrás de cada cirugía hay una familia. Detrás de cada tratamiento contra el cáncer existe una historia de angustia, incertidumbre y, muchas veces, esperanza. Por eso creo que debemos aprender a mirar la política pública desde el lado más humano.

Usted podrá pensar que este contraste es meramente político. Que hablar de las diferencias entre el IMSS y MediChihuahua es solamente una forma de confrontar a dos gobiernos o de defender a uno sobre otro. Yo no lo veo así. Tiene mucho más que ver con la reflexión que hacía en mi artículo anterior sobre la necesidad de construir instituciones sólidas. Una institución sólida no es aquella que solamente existe en el papel. Es aquella que le da certeza a las personas.Es saber que si un día enfermamos tendremos dónde atendernos. Es saber que nuestros hijos podrán recibir atención médica. Es no tener que vender nuestro patrimonio para pagar una cirugía. Es no elegir entre comprar alimentos o comprar medicamentos. Es no sentir que una enfermedad grave puede llevar a una familia entera a la ruina económica.

Eso debería significar la seguridad social. Y por eso, cuando una institución como el IMSS presenta fallas graves en su operación, el problema no puede reducirse a una discusión política. Estamos hablando de la vida de millones de personas.

El IMSS es una institución que merece ser defendida, pero precisamente por eso también debe ser exigida. Los trabajadores de la institución no son responsables de las decisiones administrativas que han llevado al deterioro de sus servicios. Médicos, enfermeras y personal administrativo hacen todos los días esfuerzos extraordinarios para atender a una población que cada vez demanda más servicios. El problema aparece cuando los recursos siguen llegando, pero los servicios no mejoran en la misma proporción. Cuando los trabajadores y los patrones cumplen con sus aportaciones, pero los pacientes enfrentan carencias, retrasos, falta de medicamentos o dificultades para acceder a estudios y tratamientos. Entonces debemos preguntarnos: ¿qué está pasando con nuestras instituciones?

En contraste, MediChihuahua representa un esfuerzo que merece ser observado con atención. No porque sea perfecto, ni porque no tenga retos pendientes, sino porque demuestra que existen alternativas y que desde los gobiernos estatales también se pueden tomar decisiones para ampliar la cobertura médica. Incluso se han documentado casos de personas derechohabientes del IMSS y del ISSSTE que han acudido a los servicios estatales para recibir atención especializada que no estaba disponible oportunamente en sus instituciones de origen. Esto debería hacernos reflexionar. No se trata de celebrar que una institución pública sustituya a otra. Se trata de reconocer que cuando una persona necesita atención médica, lo menos importante debería ser el color político del gobierno que la proporciona. Lo importante es que la reciba. Por eso también considero relevante la decisión de la gobernadora Maru Campos de mantener un modelo estatal de atención médica en lugar de incorporar a Chihuahua al esquema de IMSS-Bienestar. Es una decisión que puede ser debatida y cuestionada, como cualquier decisión de gobierno, pero también es una muestra de que los gobiernos pueden tomar caminos distintos para resolver problemas públicos. Y ahí está, precisamente, el valor de los contrastes.

La ciudadanía necesita comparar. Comparar qué gobierno construye instituciones y cuál las debilita. Comparar dónde hay medicamentos y dónde faltan. Comparar dónde una persona puede acceder a una cirugía y dónde tiene que esperar meses. Comparar dónde una familia recibe un tratamiento contra el cáncer sin tener que sacrificar todo su patrimonio y dónde termina endeudada para salvar la vida de uno de sus integrantes. La comparación no debe darnos miedo. Al contrario. Es una herramienta democrática.

En el caso del IMSS, debemos ser claros: la crisis no es culpa de sus trabajadores ni debe utilizarse para desacreditar a una institución que durante décadas ha sido fundamental para México. Pero tampoco podemos cerrar los ojos ante una realidad que millones de derechohabientes viven todos los días. Y en el caso de MediChihuahua, también debemos ser honestos: hay mucho por mejorar. Un sistema de salud que atiende a cientos de miles de personas enfrenta enormes retos de infraestructura, personal, medicamentos, especialistas y capacidad hospitalaria. El éxito de un programa no debe significar que dejemos de exigirle. Pero sí debemos reconocer cuando existen esfuerzos que funcionan. Porque al final, el verdadero valor humano de un gobierno se demuestra en los momentos más sencillos y, al mismo tiempo, más vulnerables de la vida. Cuando una madre lleva a su hijo enfermo al médico. Cuando una persona recibe un diagnóstico de cáncer. Cuando un adulto mayor necesita una cirugía. Cuando una familia tiene miedo de que una enfermedad termine con sus ahorros de toda la vida. Ahí es donde se mide un gobierno. No en los discursos. No en las redes sociales. No en las campañas. Se mide en la capacidad de sus instituciones para responder cuando la gente más las necesita. Los contrastes entre los gobiernos sí existen. Y observarlos no es hacer política partidista: es ejercer ciudadanía. Porque si algo nos ha enseñado la crisis del IMSS es que las instituciones no se pueden dar por sentadas. Se construyen, se fortalecen y se defienden todos los días. Y si algo nos demuestra la experiencia de MediChihuahua es que, incluso frente a un aparato gubernamental enorme, los gobiernos estatales tienen la posibilidad de buscar sus propios caminos y asumir sus propias responsabilidades. En Chihuahua hay mucho por hacer en materia de salud. Nadie debería pensar lo contrario. Pero también hay que reconocer que existen decisiones que merecen ser observadas y evaluadas con seriedad.

Al final, la pregunta no debería ser quién tiene la razón política. La pregunta debería ser quién está logrando que una persona enferma sea atendida. Porque cuando hablamos de salud, la verdadera batalla no es entre gobiernos. Es contra la enfermedad. Y en esa batalla, cualquier institución que logre salvar una vida, aliviar el dolor de una familia o evitar que una persona pierda su patrimonio merece ser reconocida. Eso también es gobernar.

Marisela Terrazas Ex Diputada por el PAN en Chihuahua. Doctorante en Ciencias de la Educación por la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. Maestra en Educación por UTEP, ex directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud y experta en políticas públicas juveniles. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.