Mantiene Limpia recolección de basura durante lluvias en Juárez

La dependencia pidió colocar la basura en bolsas cerradas y sacarla solo el día correspondiente para evitar obstrucciones.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia informó que el servicio de recolección de basura se mantiene activo en los distintos sectores de Ciudad Juárez, pese a las lluvias registradas durante las últimas horas.
El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, destacó el trabajo de choferes y cuadrillas de camiones recolectores, quienes desde temprana hora continúan con sus recorridos para evitar que el servicio se detenga.
“Quiero agradecer a nuestros choferes y a las cuadrillas que desde muy temprano están en las calles haciendo todo lo posible para que el servicio no se detenga”.
Solís Kanahan señaló que el comportamiento de las lluvias se mantiene bajo observación y que, en caso de ser necesario, se realizarán ajustes conforme a las condiciones de seguridad y a las recomendaciones de Protección Civil.
La dependencia llamó a la ciudadanía a colocar la basura en bolsas bien cerradas y dentro del tambo, además de sacarla únicamente el día que corresponde a la recolección.
El funcionario explicó que esta medida ayuda a evitar que los residuos o los propios tambos sean arrastrados por las corrientes de agua hacia calles, rejillas o puntos de desagüe.
Limpia advirtió que la acumulación de basura en rejillas y desagües puede generar obstrucciones, encharcamientos y riesgos adicionales durante la temporada de lluvias.
Solís Kanahan agradeció la colaboración de las familias juarenses y pidió mantener estas medidas preventivas mientras continúen las precipitaciones.
La dependencia indicó que el trabajo conjunto entre ciudadanía y Gobierno Municipal permite conservar mejores condiciones en la ciudad durante la contingencia climática.
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