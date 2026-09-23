Mantiene Limpia recolección de basura durante lluvias en Juárez

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La dependencia pidió colocar la basura en bolsas cerradas y sacarla solo el día correspondiente para evitar obstrucciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia informó que el servicio de recolección de basura se mantiene activo en los distintos sectores de Ciudad Juárez, pese a las lluvias registradas durante las últimas horas.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, destacó el trabajo de choferes y cuadrillas de camiones recolectores, quienes desde temprana hora continúan con sus recorridos para evitar que el servicio se detenga.

“Quiero agradecer a nuestros choferes y a las cuadrillas que desde muy temprano están en las calles haciendo todo lo posible para que el servicio no se detenga”.

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Solís Kanahan señaló que el comportamiento de las lluvias se mantiene bajo observación y que, en caso de ser necesario, se realizarán ajustes conforme a las condiciones de seguridad y a las recomendaciones de Protección Civil.

La dependencia llamó a la ciudadanía a colocar la basura en bolsas bien cerradas y dentro del tambo, además de sacarla únicamente el día que corresponde a la recolección.

El funcionario explicó que esta medida ayuda a evitar que los residuos o los propios tambos sean arrastrados por las corrientes de agua hacia calles, rejillas o puntos de desagüe.

Limpia advirtió que la acumulación de basura en rejillas y desagües puede generar obstrucciones, encharcamientos y riesgos adicionales durante la temporada de lluvias.

Solís Kanahan agradeció la colaboración de las familias juarenses y pidió mantener estas medidas preventivas mientras continúen las precipitaciones.

La dependencia indicó que el trabajo conjunto entre ciudadanía y Gobierno Municipal permite conservar mejores condiciones en la ciudad durante la contingencia climática.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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