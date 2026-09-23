Capacita Salud Municipal a trabajadoras sociales del CEJUM

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La formación abordó herramientas para detectar posibles consumos de sustancias y canalizar casos con perspectiva de género.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal capacitó a 19 trabajadoras sociales del Centro de Justicia para las Mujeres Marisela Escobedo Ortiz sobre identificación y abordaje de mujeres con posibles consumos de sustancias.

La capacitación tuvo como objetivo fortalecer las herramientas de atención y detección oportuna en casos donde pudiera existir consumo de alguna sustancia, particularmente entre usuarias que acuden a instituciones de atención a mujeres.

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Durante la formación se proporcionaron elementos para reconocer señales de alerta y cambios de conducta que puedan requerir una exploración más profunda por parte del personal de trabajo social.

También se abordaron las diferencias entre experimentación, uso, consumo frecuente, consumo problemático y dependencia, con el propósito de mejorar la identificación de posibles situaciones de riesgo.

La Dirección de Salud Municipal informó que otro de los temas fue el uso de estrategias para realizar preguntas de manera respetuosa, empática y sin confrontación sobre el consumo de sustancias.

Además, se dieron a conocer pautas de actuación ante casos en los que una usuaria presente signos de posible intoxicación o se encuentre en una situación que requiera atención inmediata.

La capacitación incluyó la importancia de considerar las circunstancias particulares de cada mujer, como posibles contextos de violencia, redes de apoyo, responsabilidades familiares, estigma y otras condiciones sociales que pueden influir en su situación.

La dependencia destacó el papel del trabajo social como primer punto de contacto para la identificación, orientación y canalización de mujeres hacia servicios de atención especializada cuando sea necesario.

Con estas acciones, Salud Municipal fortalece la coordinación con instituciones que brindan atención a mujeres y promueve herramientas para detectar oportunamente situaciones de riesgo, con una atención integral, respetuosa y con perspectiva de género.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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