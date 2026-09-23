Concluyen 74 personas estudios con programa municipal en Juárez

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Empleados municipales y ciudadanos recibieron certificados de primaria y secundaria mediante el programa de la Dirección de Educación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Un total de 74 personas concluyeron sus estudios de educación básica y recibieron certificados de primaria y secundaria mediante el programa “El buen juez por su casa empieza”, impulsado por la Dirección de Educación.

El titular de la dependencia, Guillermo Enrique Alvídrez Olivas, informó que se entregaron certificados a 21 personas que finalizaron primaria y 53 que concluyeron secundaria.

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El programa está dirigido a empleados municipales y ciudadanía en general que buscan continuar su preparación académica y completar estudios de nivel básico.

Durante la ceremonia de graduación, la subdirectora de Educación, Verónica Solís, exhortó a las personas egresadas a seguir trabajando por sus metas y proyectos personales.

La dependencia reconoció el esfuerzo de quienes concluyeron satisfactoriamente sus estudios, así como la colaboración del Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos en el proceso educativo.

Alvídrez Olivas destacó la importancia de generar alternativas que permitan a empleados municipales y ciudadanos acceder a oportunidades para fortalecer su preparación académica.

El funcionario señaló que estas acciones forman parte de una estrategia para ampliar las oportunidades educativas y motivar a más personas a iniciar o culminar su educación básica.

La Dirección de Educación indicó que continuará impulsando programas orientados a facilitar el acceso a la educación y respaldar a quienes buscan completar su formación académica.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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