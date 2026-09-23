Invita IMIP a capturar la esencia de Ciudad Juárez en concurso fotográfico

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El certamen contempla dos categorías y premios de hasta 9 mil pesos; la recepción de trabajos cerrará el 3 de noviembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de Investigación y Planeación invitó a fotógrafos aficionados, profesionales y personas interesadas en la fotografía a participar en su Concurso de Fotografía 2026.

El certamen tiene como propósito mostrar, a través de imágenes, la esencia, identidad y riqueza urbana de Ciudad Juárez, además de contribuir a la construcción de un acervo fotográfico sobre temas urbanos del municipio.

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El director del IMIP, Roberto Mora Palacios, señaló que la convocatoria busca reconocer el talento de quienes utilizan la fotografía como una forma de observar y contar la ciudad.

“Queremos que las fotografías nos permitan ver nuestra ciudad desde distintas perspectivas”.

La convocatoria contempla dos categorías: Soy Juarense, enfocada en imágenes sobre la vida cotidiana, convivencia y dinámica social, cultural y económica de la ciudad; y Paisajes Juarenses, orientada a destacar la riqueza natural y urbana del municipio.

En esta última categoría podrán participar fotografías de cerros, desierto, río, flora, fauna, arquitectura, infraestructura y espacios representativos de Ciudad Juárez.

Cada participante podrá inscribir un máximo de dos fotografías, ya sea dentro de una misma categoría o en categorías diferentes. Las imágenes deberán haber sido tomadas dentro de los límites geográficos del municipio de Juárez y no ser anteriores a 2025.

Las fotografías podrán realizarse mediante técnica análoga, digital o con teléfono celular, en color o blanco y negro. Deberán entregarse impresas en papel fotográfico, mate o brillante, en medidas de 8×10 y 8×12 pulgadas, además de enviarse en formato JPG en alta resolución.

El concurso contempla cinco lugares por cada categoría. El primer lugar recibirá 9 mil pesos; el segundo, 6 mil; el tercero, 4 mil; el cuarto, 2 mil 650, y el quinto lugar, mil 750 pesos. Todos los participantes recibirán reconocimiento.

Entre las bases se establece que las fotografías deberán ser de autoría de quien participa, no haber sido premiadas previamente en otro certamen ni encontrarse en proceso de dictaminación en otro concurso.

No se permitirán fotomontajes, filtros, collages, ilustraciones digitales ni imágenes generadas mediante inteligencia artificial; únicamente se aceptarán ajustes básicos como recorte, brillo y contraste.

El registro y recepción de trabajos estarán abiertos hasta el martes 3 de noviembre de 2026 a las 19:00 horas. Las fotografías impresas podrán entregarse en la recepción del IMIP, ubicada en Benjamín Franklin 4185, Circuito PRONAF, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

De manera adicional, las personas participantes deberán enviar sus fotografías en formato digital al correo [email protected], acompañadas de los datos solicitados en la convocatoria.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el viernes 13 de noviembre a las 19:00 horas, en la sala audiovisual del IMIP, donde se dará a conocer el fallo del jurado calificador y los nombres de las personas ganadoras.

Todos los trabajos participantes serán exhibidos en la sala de exposiciones del IMIP del 13 de noviembre de 2026 al 8 de enero de 2027, mientras que las fotografías impresas podrán ser recuperadas por sus autores a partir del 15 de febrero de 2027.

Mora Palacios invitó a la comunidad juarense a participar y aprovechar la fotografía como una herramienta para documentar la transformación y las distintas formas de vivir y observar la ciudad.

“No buscamos únicamente fotografías técnicamente sobresalientes, sino imágenes que tengan algo que decir sobre Juárez”.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 656-207-3242 o consultar el sitio oficial del IMIP.

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