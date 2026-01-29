Mantendrá Municipio operativos de reordenamiento urbano en colonias y zonas comerciales

Publicidad - LB2 -

Buscan recuperar espacios públicos, regular actividades económicas y prevenir riesgos en áreas habitacionales

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal informó que continuarán de manera permanente los operativos de Reordenamiento Urbano, con el objetivo de recuperar espacios públicos, reforzar el orden en zonas habitacionales y garantizar condiciones de seguridad y convivencia en distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades municipales explicaron que estas acciones se realizan desde hace más de dos años, por instrucción del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, a través de una mesa de trabajo interinstitucional en la que participan diversas dependencias.

Durante una conferencia de prensa, se dio a conocer que los operativos forman parte de una estrategia continua para construir una ciudad más ordenada, segura y con espacios públicos accesibles, por lo que se exhortó a comerciantes y ciudadanía en general a regularizar sus actividades y respetar la normatividad vigente.

Se informó que hasta el momento se han realizado alrededor de 135 operativos, enfocados principalmente en restituir el uso adecuado de banquetas, áreas verdes y vialidades, las cuales habían sido invadidas por actividades comerciales o estructuras no autorizadas.

De 2024 a la fecha, el Municipio ha llevado a cabo nueve demoliciones de construcciones irregulares, 79 retiros de objetos y estructuras de la vía pública, 25 liberaciones de espacios públicos y el retiro de más de 40 puestos comerciales instalados sin permiso.

Las autoridades señalaron que la mayoría de las intervenciones derivan de denuncias ciudadanas, principalmente en zonas habitacionales donde vecinos reportan talleres mecánicos, carrocerías y comercios que operan sin permisos, generan ruido constante o invaden banquetas, jardines y cocheras.

Otra parte de los operativos, explicaron, surge de labores de inspección y vigilancia, mediante las cuales se detectan incumplimientos en el uso de suelo, medidas de seguridad y normativas comerciales.

En varios casos, ha sido necesaria la intervención de Protección Civil, especialmente para retirar estructuras inestables, anuncios con riesgo de colapso e instalaciones que representaban peligro para peatones y automovilistas.

Asimismo, se informó que se han recuperado áreas verdes y jardines que habían sido ocupados de manera particular para talleres o negocios no autorizados, situaciones que en algunos casos habían sido toleradas durante años, pese a generar afectaciones a la comunidad.

Las autoridades reiteraron que el objetivo central de los operativos no es punitivo, sino orientar a la ciudadanía sobre los lugares adecuados para establecer actividades comerciales, prevenir riesgos y preservar el orden, la seguridad y la sana convivencia en las zonas habitacionales.

En los operativos de Reordenamiento Urbano participan la Coordinación de Despliegue, Protección Civil, Regulación Comercial, Ecología, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Coordinación General de Seguridad Vial y la Dirección de Servicios Públicos Municipales, a través de la Dirección de Limpia.