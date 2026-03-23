Llevarán Cruzada por Juárez a la colonia División del Norte este sábado

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Jornada ofrecerá servicios municipales y federales en la primaria Tierra y Libertad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal realizará este sábado 28 de marzo la Cruzada por Juárez, Atención a las Causas, en la colonia División del Norte, como parte de la estrategia de acercamiento de servicios a la ciudadanía.

La jornada se llevará a cabo en la escuela primaria federal Tierra y Libertad, ubicada en el cruce de las calles General José Trinidad y General Pánfilo Natera, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

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Previo al evento principal, personal de distintas dependencias municipales mantiene actividades desde el pasado 17 y hasta el 27 de marzo en el jardín de niños Genaro Vázquez, donde se brinda atención directa a la población.

“Empleados municipales de diferentes dependencias ofrecen sus servicios… como parte de las acciones previas a la cruzada”

Durante estas jornadas anticipadas participan áreas como Atención Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y el Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA), además de módulos informativos sobre pago de predial, infracciones viales y estacionómetros.

A lo largo de la semana se suman otras dependencias, entre ellas Desarrollo Económico, Regulación Comercial, Protección Civil y la Dirección de Atención y Bienestar Animal, que incluye servicios como asesoría legal, atención a mujeres y vacunación de mascotas.

Para el cierre de actividades, el viernes 27 de marzo se contempla la instalación de unidades médicas y un módulo de destilichadero, con el fin de atender necesidades prioritarias en la zona.

Las autoridades municipales señalaron que esta estrategia se desarrolla en coordinación con el Gobierno Federal, con el objetivo de acercar servicios, atender problemáticas comunitarias y fortalecer la atención directa en colonias de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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