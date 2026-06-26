Lleva Salud Municipal jornada preventiva a trabajadores de maquiladora

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La dependencia brindó pruebas de detección de enfermedades y tamizaje para cáncer de próstata a 287 empleados de cuatro plantas Sunrise.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal realizó una jornada de prevención y detección oportuna de enfermedades en cuatro plantas de la empresa maquiladora Sunrise, en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra el Cáncer de Próstata.

Las actividades fueron organizadas por el área de Medicina Preventiva y se desarrollaron en las plantas Sunrise Oeste, Sunrise Norte, Sunrise Sur y Sunrise San Jerónimo, donde se brindó atención a un total de 287 trabajadores.

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Durante la jornada, el personal de salud efectuó pruebas rápidas para la detección de VIH, sífilis y hepatitis C, además de estudios de glucosa y triglicéridos, con el propósito de identificar oportunamente factores de riesgo y fomentar la prevención de enfermedades.

“Las actividades fueron organizadas por el área de Medicina Preventiva en las plantas Sunrise Oeste, Sunrise Norte, Sunrise Sur y Sunrise San Jerónimo”.

Como parte de la campaña también se realizaron 193 pruebas para la detección de cáncer de próstata, dirigidas a hombres mayores de 30 años, con el objetivo de promover el diagnóstico temprano de esta enfermedad.

La Dirección de Salud Municipal informó que este tipo de jornadas buscan acercar servicios preventivos a los distintos sectores de la población, especialmente en centros laborales donde es posible ampliar la cobertura de atención.

La dependencia reiteró su compromiso de impulsar campañas de prevención y detección oportuna que contribuyan al cuidado de la salud y al mejoramiento de la calidad de vida de las y los juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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