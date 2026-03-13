Llama Seguridad Vial a conductores y peatones a extremar precauciones para evitar atropellos

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La campaña “Observa, avanza” promueve recomendaciones para reducir accidentes en las vialidades de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial exhortó a conductores y peatones a transitar con mayor precaución, como parte de la campaña “Observa, avanza”, cuyo objetivo es disminuir los atropellos en las calles de Ciudad Juárez.

La corporación señaló que la prevención y el respeto a las normas de tránsito son fundamentales para evitar accidentes, por lo que emitió una serie de recomendaciones dirigidas tanto a peatones como a automovilistas.

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Entre las principales indicaciones para peatones se encuentra cruzar únicamente por esquinas y pasos peatonales, caminar por las aceras y utilizar puentes peatonales cuando estén disponibles.

También se recomienda prestar atención a los semáforos, observar en ambas direcciones antes de cruzar y evitar el uso de dispositivos electrónicos mientras se camina, además de procurar establecer contacto visual con los conductores antes de atravesar la calle.

Las autoridades recordaron que niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores deben cruzar acompañados por un adulto, especialmente en zonas con tráfico intenso o visibilidad limitada.

En el caso de los conductores, Seguridad Vial pidió reducir la velocidad en zonas residenciales, escolares y en cruces, incluso cuando se tenga preferencia de paso.

Asimismo, exhortó a evitar el uso de dispositivos electrónicos mientras se conduce, revisar los puntos ciegos del vehículo y extremar precauciones al realizar maniobras de reversa, particularmente en lugares donde puedan encontrarse peatones.

Las autoridades también advirtieron sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, así como la necesidad de incrementar la precaución durante el amanecer, anochecer o cuando las condiciones climáticas reduzcan la visibilidad.

La corporación reiteró que la seguridad vial es una responsabilidad compartida, por lo que pidió a la ciudadanía respetar los señalamientos de tránsito y mantener una actitud de cortesía y respeto hacia los demás usuarios de la vía pública.

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