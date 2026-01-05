Llama alcalde a mantener cumplimiento en el pago del Predial durante 2026

Publicidad - LB2 -

El Gobierno Municipal destacó el aumento sostenido en la recaudación y reiteró que los recursos se destinan a obras y servicios públicos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse al corriente en el pago del Impuesto Predial, al señalar que la recaudación por este concepto ha registrado incrementos constantes año con año, tendencia que se espera continúe durante 2026.

El alcalde subrayó que los recursos obtenidos por el Predial se reinvierten directamente en la ciudad, principalmente en servicios públicos, infraestructura y obras, por lo que insistió en la importancia de fortalecer la captación mediante el cumplimiento oportuno de las contribuciones.

En este contexto, la directora de Ingresos del Municipio, Blanca Dolores Romero Aguilar, informó que el descuento adicional del 5 por ciento otorgado a los primeros 10 mil contribuyentes que realizaron su pago de manera presencial concluyó el sábado pasado a las 11:23 de la mañana, una vez alcanzado el límite establecido para este incentivo.

La funcionaria señaló que desde el inicio del programa Predial 2026, el pasado viernes 2 de enero, se ha registrado una respuesta positiva por parte de la ciudadanía, lo que refleja interés en aprovechar los beneficios y cumplir con esta obligación fiscal.

Como parte de las acciones para ofrecer un trato digno a las personas contribuyentes, la Coordinación de Atención Ciudadana brinda café y pan dulce a quienes acuden por las mañanas a realizar su pago en la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, así como en Catastro y en la caja de pago ubicada en el centro comercial San Lorenzo.

El Gobierno Municipal reiteró que el cumplimiento del Predial es clave para continuar impulsando proyectos y servicios que impacten de manera directa en la calidad de vida de las y los juarenses.

