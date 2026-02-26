Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 26, 2026 | 13:38
InicioEstadoJuárez / El Paso

Invitan a comerciantes a aprovechar descuentos en permisos municipales

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Ofrecen 50% al público en general y 60% a adultos mayores en renovaciones y aperturas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Regulación Comercial del Municipio exhortó a comerciantes formales e informales a regularizar sus permisos aprovechando los descuentos vigentes durante febrero y marzo, informó el titular de la dependencia, Óscar Guevara Ramírez.

El funcionario detalló que hasta el momento se han tramitado 1,306 solicitudes de descuento a través de la Coordinación de Mercados y 103 mediante la Coordinación de Informales, como parte del programa de incentivos para facilitar la regularización.

“Los descuentos son del 50% para el público en general y del 60% para el adulto mayor, aplicables tanto a aperturas como a renovaciones y rezagos”.

- Publicidad - HP1

Precisó que los descuentos en permisos de renovación estarán vigentes hasta marzo, mientras que para trámites de apertura los días 26 y 27 de febrero son los últimos para presentar la solicitud correspondiente.

Las autoridades municipales invitaron a las y los interesados a acudir a las oficinas de la Dirección de Regulación Comercial, ubicadas en la calle Mauricio Corredor número 467, en la Zona Centro, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

El programa busca facilitar el cumplimiento normativo y fortalecer la actividad comercial formal en la ciudad, mediante incentivos económicos que permitan a los comerciantes ponerse al corriente en sus permisos municipales.

Galería

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Orbe

Podrían iniciar EE.UU. y Rusia diálogo sobre Ucrania en 2022

Diplomáticos de alto rango de EE. UU. confían en iniciar conversaciones con Rusia en...
Orbe

EE.UU. anuncia regreso al Consejo de Derechos Humanos de la ONU

El expresidente Donald Trump decidió retirar a EE.UU. del Consejo de DD.HH. de la...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.