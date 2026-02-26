Invitan a comerciantes a aprovechar descuentos en permisos municipales

Ofrecen 50% al público en general y 60% a adultos mayores en renovaciones y aperturas.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Regulación Comercial del Municipio exhortó a comerciantes formales e informales a regularizar sus permisos aprovechando los descuentos vigentes durante febrero y marzo, informó el titular de la dependencia, Óscar Guevara Ramírez.
El funcionario detalló que hasta el momento se han tramitado 1,306 solicitudes de descuento a través de la Coordinación de Mercados y 103 mediante la Coordinación de Informales, como parte del programa de incentivos para facilitar la regularización.
“Los descuentos son del 50% para el público en general y del 60% para el adulto mayor, aplicables tanto a aperturas como a renovaciones y rezagos”.
Precisó que los descuentos en permisos de renovación estarán vigentes hasta marzo, mientras que para trámites de apertura los días 26 y 27 de febrero son los últimos para presentar la solicitud correspondiente.
Las autoridades municipales invitaron a las y los interesados a acudir a las oficinas de la Dirección de Regulación Comercial, ubicadas en la calle Mauricio Corredor número 467, en la Zona Centro, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
El programa busca facilitar el cumplimiento normativo y fortalecer la actividad comercial formal en la ciudad, mediante incentivos económicos que permitan a los comerciantes ponerse al corriente en sus permisos municipales.
