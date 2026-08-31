Invita Parques y Jardines a elaborar composta con residuos orgánicos

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La dependencia llamó a reducir la basura que llega al relleno sanitario y aprovechar desechos de cocina y jardín como abono natural.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines invitó a la ciudadanía a elaborar composta en casa con residuos orgánicos, como parte de las acciones para fomentar prácticas sustentables y reducir la cantidad de basura que llega al relleno sanitario.

Daniel Zamarrón Saldaña, titular de la dependencia, explicó que la composta es un abono natural que se obtiene mediante la descomposición de residuos como restos de frutas y verduras, cáscaras de huevo, café, servilletas, hojas, pasto, ramitas y restos de plantas.

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El funcionario indicó que para este proceso se puede utilizar una compostera o abonera, la cual debe permitir condiciones adecuadas de humedad, temperatura y circulación de aire.

También señaló que, en algunos casos, la composta puede elaborarse directamente sobre el suelo o en un pozo, dependiendo del espacio disponible en cada vivienda.

Entre los principales beneficios se encuentra la reducción de residuos enviados al relleno sanitario, así como un menor consumo de energía en las tareas de recolección, traslado y disposición final de la basura.

La dependencia destacó que esta práctica también contribuye a disminuir la generación de contaminantes, gases de efecto invernadero y la proliferación de fauna nociva.

El compost obtenido puede utilizarse en jardines y macetas, ya que ayuda a mejorar la calidad del suelo, conservar la humedad, aportar nutrientes y favorecer la aireación.

De esta manera, las familias pueden reducir la necesidad de adquirir fertilizantes y abonos químicos para el cuidado de sus áreas verdes.

Para iniciar una compostera en casa, se pueden utilizar canastos para ropa, cajones de verdura o cajas de leche que permitan ventilación, además de una tela que funcione como filtro y una tapa.

Parques y Jardines recomendó colocar la compostera en un espacio abierto, como patio, terraza o balcón, cubrirla para conservar humedad media, picar los residuos para acelerar su descomposición y voltear periódicamente el material para favorecer la entrada de oxígeno.

En caso de malos olores, la dependencia indicó que puede existir falta de aire, por lo que se recomienda mezclar el material apelmazado con residuos de mayor tamaño.

Para espacios reducidos, como balcones, patios de luz o áreas con piso de baldosa, se puede utilizar una compostera cerrada con lombrices, principalmente con residuos de cocina.

La dependencia precisó que se pueden incorporar restos de frutas y verduras, cáscaras de huevo, café, servilletas, hojas secas y verdes, pasto, ramitas, restos de plantas y rollos de papel de cocina.

En cambio, deben evitarse productos lácteos, grasas, huesos, carne y pañales, ya que no son adecuados para el proceso de compostaje doméstico.

El proceso de transformación puede tomar entre tres y seis meses, según las condiciones y el manejo de la compostera. El compost estará listo cuando presente color oscuro y olor similar al de la tierra mojada.

Con estas acciones, Parques y Jardines busca que más familias aprovechen de manera responsable los residuos orgánicos y conviertan parte de la basura generada en un recurso útil para sus espacios verdes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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