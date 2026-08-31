Presentará Ortiz Orpinel Segundo Informe de Gobierno el 5 de septiembre

Publicidad - LB2 -

El alcalde informó que la sesión solemne se realizará en Presidencia Municipal y que el reporte incluirá avances de la administración.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Héctor Ortiz Orpinel presentará el Segundo Informe de Gobierno el próximo sábado 5 de septiembre, a las 12:00 del mediodía, en la sala Francisco I. Madero de la Unidad Administrativa Lic. Benito Juárez.

Durante su conferencia de prensa semanal, el alcalde informó que el acto se realizará en una sesión solemne del Ayuntamiento, en cumplimiento de lo establecido por la normatividad municipal.

- Publicidad - HP1

Ortiz Orpinel señaló que el informe corresponde en su mayoría al periodo encabezado por el presidente municipal con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, debido a que los resultados abarcan el estado que guarda la administración pública municipal durante el último año.

“En este caso es muy importante cumplir, yo como Presidente Municipal actualmente, el informe lo vamos a cumplir legalmente, el código municipal, la propia constitución nos marca que cada año se tiene que dar un informe de la situación que guarda la administración pública municipal y la obligación es ante el Ayuntamiento”, comentó.

El alcalde explicó que no se realizará un evento masivo, ya que el informe no corresponde en su totalidad a su gestión actual, pero se cumplirá con el marco legal correspondiente ante el Cabildo.

En la sesión estarán presentes regidoras, regidores, directores del Gobierno Municipal y otras personas invitadas, de acuerdo con lo informado por el edil.

Ortiz Orpinel añadió que posteriormente se realizarán algunas reuniones comunitarias para informar a la ciudadanía sobre el trabajo del Gobierno Municipal y difundir los resultados alcanzados durante la gestión de Cruz Pérez Cuéllar hasta el momento en que dejó la Presidencia Municipal.

En otro tema, el alcalde dio a conocer que ya se trabaja en la logística para la ceremonia del Grito de Independencia, que se realizará en el mismo punto utilizado el año pasado, en la zona cercana al puente internacional Córdova-Américas.

El presidente municipal explicó que se analizaron otras alternativas, pero se determinó mantener esa ubicación por las condiciones logísticas y los permisos que deben gestionarse para la celebración.

También indicó que más adelante se dará a conocer el artista invitado para el evento conmemorativo de septiembre.

Respecto al Desfile de la Ciudad, Ortiz Orpinel informó que ya inició la preparación del evento, debido a que requiere una organización más amplia y la participación de grupos voluntarios.

El alcalde adelantó que la temática prevista para esta edición será China y señaló que el desfile se ha consolidado como una tradición en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.