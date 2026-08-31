La importancia de combatir la desinformación

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Recientemente fue detenido en Bolivia el argentino Fernando Cerimedo, estratega de comunicación y operador político de la derecha en Latinoamérica, además de fundador del sitio web La Derecha Diario. Cerimedo es investigado por tentativa de feminicidio en contra de su expareja, una abogada embarazada que sobrevivió a un atentado a balazos y que, desde el hospital, lo responsabilizó por lo ocurrido y también lo denunció por corrupción.

La información preliminar señala que Cerimedo habría contratado a dos sicarios para deshacerse de su expareja. Pero no se trata únicamente de un presunto delincuente común; hablamos de un personaje que ha sido clave para que candidatos ligados a la derecha hayan ganado elecciones en Bolivia, Ecuador, Argentina, Honduras y Chile. En la mayoría de los casos, estos triunfos se han obtenido gracias a la difusión de noticias e información falsa por parte de la empresa de este señor.

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Pues resulta que, al allanar su casa en Bolivia, encontraron una pequeña granja de 50,000 bots. Los bots no son personas; son dispositivos unidos por medio de un software, es decir, una cadena de teléfonos que comenta, comparte y genera reacciones automáticas en redes sociales. Así que, cuando discutimos en redes, muy probablemente no estemos discutiendo con una persona: hay más de un 50% de probabilidad de que sea un bot.

Lo interesante de todo esto es que este consultor y su socio ya estaban operando en México, difundiendo información falsa, desprestigiando a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y buscando generar una opinión pública contraria a su gobierno. Su influencia en los procesos electorales de toda Latinoamérica ha sido evidente: sus candidatos resultaron ganadores y ellos fueron responsables de la estrategia de desinformación.

Incluso, en su arrogancia, publicaron una fotografía juntos celebrando y enviaron saludos a la Presidenta, en un claro reto hacia ella. Sheinbaum no se quedó atrás e ironizó sobre aquel saludo al responder: «Yo también les envío saludos». Además, catalogó al consultor como un feminicida y recordó la publicación del detenido y de su socio, Javier Negre, quien buscaba desvincularse del ahora presunto.

Todo esto pone sobre la mesa un tema que no podemos ignorar: la importancia de proteger a las personas frente a la desinformación y procurar que exista información veraz. No podemos permitir que gente sin escrúpulos busque crear la fantasía de una opinión mayoritaria a través de bots que realizan ataques sincronizados con noticias falsas, con el propósito de implantar una determinada forma de pensar e influir en la opinión pública.

La información que fluyó a raíz de su detención también nos recuerda que estos personajes ya estaban trabajando para Ricardo Salinas Pliego y que su objetivo era muy claro: desprestigiar a nuestra Presidenta mediante información falsa.

Desde luego que no vamos a dejar sola a nuestra Presidenta. Ella no tiene bots, pero tiene a un pueblo que la respalda: un ejército de ciudadanos libres, listos para defenderla de todos esos ataques en las redes.

Alejandro Pérez Cuéllar Abogado y político con experiencia como regidor, diputado local y federal por Morena. Representa al IV Distrito de Ciudad Juárez, trabajando por reformas que beneficien a los juarenses y consoliden los principios de la 4T Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.