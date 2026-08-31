Destaca alcalde asistencia de más de 20 mil personas al Juárez Juangabrielísimo 2026

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Héctor Ortiz Orpinel señaló que el festival cerró con homenaje musical a Juan Gabriel y visitantes de distintas ciudades del país.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel destacó los resultados del Festival Juárez Juangabrielísimo 2026, evento que reunió a miles de personas de la frontera y visitantes provenientes de otras ciudades del país.

El alcalde señaló que la celebración tuvo un cierre con la presentación del cantante Luis Antonio López “El Mimoso”, quien rindió homenaje a Juan Gabriel e interpretó temas representativos del Divo de Juárez.

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Ortiz Orpinel resaltó la respuesta del público durante las distintas actividades realizadas como parte del festival, orientado a recordar el legado artístico y cultural de Juan Gabriel en su ciudad adoptiva.

De acuerdo con el presidente municipal, un día antes del cierre alrededor de 8 mil personas acudieron a la casa de Juan Gabriel, uno de los puntos emblemáticos dentro de la programación.

Durante la jornada final, informó que se registró la asistencia de más de 20 mil personas en las actividades realizadas en la Plaza de la Mexicanidad.

El alcalde indicó que el evento se desarrolló en un ambiente familiar y de convivencia, con participación de habitantes de Ciudad Juárez y turistas nacionales.

También señaló que el Juárez Juangabrielísimo contó con visitantes provenientes de otros municipios y estados del país, lo cual se observó en eventos como la callejoneada, con participación de personas originarias de Monterrey, Yucatán y Veracruz, entre otros lugares.

Aunque todavía no se cuenta con una cifra específica sobre la derrama económica generada por el festival, Ortiz Orpinel consideró evidente el impacto positivo de este tipo de actividades para la economía local.

El presidente municipal señaló que los visitantes que acuden a eventos de esta magnitud utilizan servicios, comercios y espacios turísticos de la ciudad, lo que representa beneficios para distintos sectores.

Ortiz Orpinel destacó que la realización de eventos masivos sin incidentes y en un ambiente familiar contribuye a fortalecer la imagen de Ciudad Juárez como una ciudad con capacidad para recibir visitantes de diferentes regiones del país.

El Gobierno Municipal indicó que este tipo de celebraciones permiten proyectar la identidad cultural de Juárez y mantener vigente el legado de Juan Gabriel como parte del patrimonio artístico de la frontera.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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