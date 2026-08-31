Refuerza Seguridad Vial señalización en cruces y vialidades de Juárez

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La corporación realizó trabajos de pintura vial, instalación de altos y mantenimiento de señalización horizontal en distintos sectores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial continúa con trabajos de mantenimiento y reforzamiento de la señalización en diferentes sectores de Ciudad Juárez, con el objetivo de mejorar la visibilidad y fortalecer la seguridad de peatones y automovilistas.

A través del área de Control de Tráfico, la corporación realizó acciones de pintura en divisiones de carriles y cruces peatonales sobre el bulevar Antonio J. Bermúdez, en su intersección con la calle Francisco Galarza.

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También se llevaron a cabo trabajos similares sobre la calle Tallo, en los cruces con Polén y Sábila, así como sobre la calle 2 de Octubre, en sus intersecciones con Sábila y Zafra.

Personal operativo efectuó labores de pintura de topes, pasos peatonales y cordones de banqueta sobre las calles Plata de las Estrellas, Plata del Conchal y Playa de Arrecifes.

De igual manera, se realizaron trabajos de pintura de líneas de frenado en el cruce de Yepomera y Santa Mónica, con el propósito de delimitar los puntos de detención y favorecer una circulación más ordenada.

Como parte del mantenimiento de señalización horizontal, Seguridad Vial aplicó pintura termoplástica sobre el Eje Vial Juan Gabriel, en el tramo comprendido entre el bulevar Zaragoza y la avenida Insurgentes.

La corporación también instaló señalamiento vertical de Alto en la calle Profesora Luz Armendáriz, en los cruces con América Latina y Arturo Gámiz.

Además, se colocó señalamiento en la calle Zinacatecas, entre las calles Toltecas y Nahualtecos, como parte de las acciones para orientar a los conductores y prevenir incidentes viales.

Seguridad Vial exhortó a los automovilistas a respetar la señalización, conducir con precaución y atender las indicaciones establecidas en cada crucero.

La dependencia municipal indicó que estas labores forman parte de la estrategia para disminuir incidentes, crear conciencia y fortalecer una mejor cultura vial en las diversas vialidades de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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