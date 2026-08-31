Busca Municipio financiamiento de NADBank para infraestructura pluvial en Juárez

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Héctor Ortiz Orpinel informó que ya fueron entregados proyectos al organismo para atender drenaje pluvial y construcción de diques.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal busca acceder a financiamiento del Banco de Desarrollo de América del Norte para desarrollar proyectos de infraestructura pluvial en Ciudad Juárez, informó el alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

Durante su conferencia de prensa semanal, el presidente municipal explicó que recientemente se han sostenido encuentros con representantes del NADBank, organismo al que ya fueron entregados proyectos para su análisis y seguimiento.

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Ortiz Orpinel señaló que las propuestas están enfocadas principalmente en atender necesidades relacionadas con drenaje pluvial y construcción de diques, obras que consideró necesarias ante problemas de infraestructura que por años no han recibido atención suficiente.

El alcalde indicó que la intención es que los proyectos de Juárez sean revisados desde una perspectiva fronteriza y dentro de una agenda binacional, en coordinación con autoridades de El Paso, Texas.

“Se tiene que ver a Juárez no solo con planes individuales, sino trabajar con agenda binacional como ya se realiza, con hermanamiento entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas”, expresó.

El presidente municipal recordó que antes de su reciente visita a San Antonio, Texas, representantes del NADBank estuvieron en Ciudad Juárez, entre ellos su director general, John Beckham, con quienes se abordaron las necesidades de infraestructura de la ciudad.

Ortiz Orpinel explicó que el organismo ofrece financiamientos con tasas de interés bajas, lo que podría representar una alternativa para impulsar obras de gran alcance, especialmente en materia de drenaje pluvial.

También mencionó la posibilidad de que algunos componentes, como el mapa de riesgos, puedan acceder a esquemas de recursos a fondo perdido.

El alcalde agregó que entre las alternativas consideradas se encuentra el financiamiento para la construcción de diques que permitan atender de manera más integral los problemas derivados de lluvias en distintos sectores de la ciudad.

“Si se logra un financiamiento de la naturaleza del NADBank será muy buena noticia para la ciudad”, señaló.

Ortiz Orpinel destacó que la problemática pluvial requiere una visión de largo plazo y mecanismos financieros que permitan desarrollar obras que, por su magnitud, representan un reto para las finanzas municipales.

El Gobierno Municipal dará seguimiento al análisis de los proyectos entregados al organismo, con la expectativa de avanzar en gestiones que permitan concretar alternativas de financiamiento para mejorar la infraestructura de Ciudad Juárez.

El alcalde reiteró que la coordinación binacional permite identificar proyectos desde una perspectiva regional, especialmente en una zona fronteriza donde los efectos de fenómenos naturales y las necesidades de infraestructura requieren acciones coordinadas entre ambos lados de la frontera.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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