Ingresan 67 conductores ebrios al CMISSA durante el fin de semana

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Seguridad Vial informó que siete de las personas detenidas fueron mujeres y otras siete estuvieron involucradas en percances viales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial trasladó al Centro Municipal de Integración Social y Sanciones Administrativas a 67 personas sorprendidas conduciendo bajo los influjos del alcohol durante el fin de semana.

De acuerdo con la corporación, del total de conductores detenidos, siete fueron mujeres, quienes al igual que el resto quedaron a disposición de un juez cívico.

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Las detenciones forman parte de las acciones preventivas implementadas para reducir riesgos de accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.

El reporte semanal indica que el lunes 24 de agosto fueron detenidas cuatro personas; el martes, seis; el miércoles, cuatro; el jueves, ocho; el viernes, 15; el sábado, 15, y el domingo, otras 15.

Posteriormente, las personas detenidas fueron presentadas ante un juez cívico, quien determinó el tiempo de arresto que cada una debía cumplir en el CMISSA.

Seguridad Vial informó que siete conductores fueron detenidos después de verse involucrados en un percance vial, mientras que el resto fue detectado tras cometer otras faltas al Reglamento de Vialidad y Tránsito.

La corporación exhortó a la ciudadanía a evitar el consumo de bebidas alcohólicas cuando vaya a conducir cualquier tipo de vehículo, con el objetivo de prevenir incidentes y proteger la vida de terceros.

También recomendó respetar los límites de velocidad, utilizar siempre el cinturón de seguridad, recurrir a sistemas de transporte alternativo y atender las indicaciones de los policías viales.

La Coordinación General de Seguridad Vial indicó que continuará con acciones orientadas a disminuir incidentes, crear conciencia y fortalecer una mejor cultura vial en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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