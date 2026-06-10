Invita Estado a vivir la inauguración del Mundial 2026 en el Parque Central

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La Fiesta Mundialista incluirá la transmisión del partido inaugural de México, música, dinámicas y actividades gratuitas para las familias juarenses.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense del Deporte (ICHD), invitó a la comunidad juarense a participar en la Fiesta Mundialista 2026, un evento gratuito que se realizará este jueves 11 de junio en las instalaciones del Parque Central Poniente para celebrar el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La actividad tendrá como sede el área de la Concha Acústica, donde las familias podrán reunirse a partir de las 11:00 de la mañana para seguir la ceremonia inaugural y el primer encuentro del torneo.

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La transmisión incluirá el partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, correspondiente al arranque de la justa mundialista, por lo que se espera una importante asistencia de aficionados al futbol.

Además de la proyección del evento deportivo, los organizadores anunciaron una serie de actividades recreativas para complementar la experiencia de los asistentes.

Durante la jornada habrá música, dinámicas, regalos y diversas sorpresas, con el objetivo de generar un ambiente de convivencia familiar y promover la participación ciudadana en torno a uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo.

La entrada será completamente gratuita, por lo que las autoridades estatales hicieron un llamado a la población para acudir acompañada de familiares y amigos y disfrutar del ambiente mundialista.

La iniciativa forma parte de las actividades organizadas en Ciudad Juárez para sumarse a la celebración nacional por el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que México participa como una de las naciones anfitrionas.

El Instituto Chihuahuense del Deporte señaló que el evento busca fomentar la convivencia social y el entusiasmo deportivo entre la población, aprovechando el interés que genera la participación de la Selección Mexicana en la competencia internacional.

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