Destaca Salud Municipal importancia de la obstetricia en atención materna

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La dependencia llamó a las mujeres embarazadas a mantener control prenatal y acudir a revisión ante cualquier signo de alarma.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Mundial de la Obstetricia, la Dirección de Salud Municipal resaltó la importancia de la atención especializada durante el embarazo, parto y puerperio.

La dependencia señaló que el seguimiento oportuno durante estas etapas contribuye al bienestar de las mujeres embarazadas y de sus bebés, al permitir la detección temprana de posibles riesgos.

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La obstetricia es una rama fundamental de la atención materna, ya que acompaña a las mujeres durante el proceso de gestación y permite identificar factores que puedan afectar la salud de la madre o del recién nacido.

La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, destacó la importancia de que las mujeres embarazadas acudan de manera periódica a sus consultas de control prenatal.

La funcionaria explicó que estas revisiones permiten vigilar la evolución del embarazo, proporcionar orientación sobre los cuidados necesarios y detectar oportunamente alteraciones que requieran atención médica.

Santana Fernández exhortó a las mujeres embarazadas a no postergar sus consultas y mantener un seguimiento adecuado durante todo el proceso de gestación.

También llamó a acudir a una unidad de salud ante cualquier signo de alarma, especialmente cuando se presenten síntomas fuera de lo habitual.

La Dirección de Salud Municipal indicó que continuará impulsando acciones de prevención y promoción de la salud, con énfasis en una atención materna oportuna, segura y de calidad.

La dependencia reiteró que la información, el acompañamiento médico y la detección temprana son elementos clave para reducir riesgos durante el embarazo y favorecer mejores condiciones de salud para madres e hijos.

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