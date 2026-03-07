Invita Estado a participar en ferias y misiones comerciales internacionales para empresas chihuahuenses

Publicidad - LB2 -

Convocatoria de la SIDE busca fortalecer exportaciones, vinculación empresarial y nuevas oportunidades comerciales en mercados internacionales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), convocó a gobiernos municipales, cámaras empresariales, organismos empresariales, asociaciones legalmente constituidas y personas físicas o morales a participar en la obtención de apoyos para la organización de ferias, misiones comerciales y ruedas de negocios internacionales.

La estrategia forma parte de los esfuerzos estatales para fortalecer la internacionalización de las empresas chihuahuenses, mediante acciones que promuevan su presencia en mercados globales y generen nuevas oportunidades de vinculación comercial.

De acuerdo con la convocatoria, el objetivo es impulsar la promoción de la oferta exportable del estado en el extranjero, así como favorecer el crecimiento económico regional mediante el contacto directo con compradores, socios estratégicos y organismos internacionales.

El programa contempla apoyos para diversos conceptos relacionados con la organización y participación en estos encuentros comerciales, entre ellos renta de piso para exposiciones, diseño institucional, elaboración de agendas de negocios, actividades de networking, servicios de operación y gastos administrativos asociados a los eventos.

La convocatoria mantiene cobertura estatal, por lo que podrán participar iniciativas provenientes de cualquier región de Chihuahua que busquen posicionar productos o servicios en mercados internacionales.

El registro permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2026, y las personas interesadas podrán iniciar su proceso de inscripción a través del portal www.comerciopyme.mx.

Para mayores informes, la SIDE habilitó el teléfono (614) 429-3300 extensión 23393, así como los correos electrónicos [email protected] y [email protected] para atención directa a los solicitantes.

