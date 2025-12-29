Invita Ecología a aprovechar ventanilla para pago del Predial en Juárez

Publicidad - LB2 -

Ofrecen atención de lunes a viernes y recuerdan que este martes concluye el descuento del 100% en recargos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ecología hizo un llamado a la ciudadanía para aprovechar la ventanilla instalada en sus oficinas para el pago del Impuesto Predial, la cual ofrece como ventaja un amplio estacionamiento y la posibilidad de realizar diversos trámites en un solo punto.

El titular de la dependencia, César Díaz Gutiérrez, informó que este módulo tiene un año en funcionamiento y se ubica en el cruce de la avenida Heroico Colegio Militar y calle Universidad, en la zona de El Chamizal, atendiendo de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

“Esta ventanilla estará operando de manera habitual a partir del 2 de enero para quienes deseen pagar el Predial correspondiente al 2026”, explicó el funcionario.

Díaz Gutiérrez recordó que este martes 30 de diciembre concluye el descuento del 100% en recargos por rezago, por lo que exhortó a los contribuyentes a no dejar pasar la oportunidad de ponerse al corriente sin cargos adicionales.

El funcionario señaló que este punto de atención se suma a otros módulos habilitados para el pago del Predial, entre ellos la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez” (Presidencia Municipal), la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón (Pueblito Mexicano), bancos, cajas de la Coordinación General de Seguridad Vial y algunos centros comerciales.

Indicó que estos incentivos fiscales fueron implementados desde el mes de noviembre por instrucción del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, con el objetivo de facilitar la regularización de adeudos, proteger el patrimonio de las familias y cerrar el año sin pendientes fiscales.

La Dirección de Ecología reiteró el llamado a la ciudadanía para aprovechar los últimos días del beneficio y utilizar los distintos puntos de pago disponibles en la ciudad.

