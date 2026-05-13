Invita Dirección de Educación a sumarse a espacios de lectura en Ciudad Juárez

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El Gobierno Municipal promueve actividades educativas y acceso gratuito a bibliotecas públicas en distintos sectores de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Educación del Municipio invitó a la ciudadanía a integrarse a las actividades y espacios de lectura impulsados por el Gobierno Municipal, con el propósito de fortalecer el hábito lector y promover la convivencia educativa en la comunidad.

El titular de la dependencia, Guillermo Alvídrez Olivas, señaló que estas acciones buscan acercar a niñas, niños, jóvenes y adultos a espacios culturales y recreativos que favorezcan el aprendizaje y el desarrollo personal.

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La estrategia contempla actividades orientadas al fomento de la lectura y el acceso a libros en entornos accesibles para toda la población, además de generar espacios tranquilos para la convivencia comunitaria.

“El objetivo es que más personas se acerquen a estos espacios y hagan de la lectura parte de su vida diaria”, expresó el funcionario.

Alvídrez Olivas indicó que la comunidad lectora representa una oportunidad para que las personas descubran nuevas historias, desarrollen habilidades y encuentren en la lectura una herramienta de crecimiento educativo y cultural.

La Dirección de Educación informó que continuará impulsando iniciativas enfocadas en fortalecer la participación ciudadana y ampliar el acceso al conocimiento mediante programas culturales y educativos.

Actualmente, el Gobierno Municipal cuenta con 26 bibliotecas públicas distribuidas en distintos puntos de Ciudad Juárez, con el objetivo de facilitar el acceso gratuito a estos servicios para la población en general.

“La Dirección de Educación continuará promoviendo actividades enfocadas en el desarrollo cultural y educativo de la población”, señaló la dependencia.

Las autoridades municipales reiteraron la invitación a las familias juarenses para acudir a las bibliotecas y participar en las distintas actividades de lectura y convivencia que se desarrollan en estos espacios comunitarios.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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