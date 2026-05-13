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Buscan regidores endurecer sanciones por tirar escombro en la vía pública

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Analizan incrementar multas y aplicar arrestos administrativos a personas reincidentes en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos sostuvieron una reunión para analizar modificaciones al Reglamento de Aseo y Regeneración Urbana del Municipio, con el propósito de endurecer las sanciones contra personas que arrojan escombro y basura en calles, predios y espacios públicos de Ciudad Juárez.

La reunión fue encabezada por el coordinador de la comisión, Hugo Avitia, acompañado por los regidores Jorge Marcial Bueno y Fernanda Ávalos, quienes revisaron propuestas para armonizar el reglamento municipal con la legislación estatal.

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El objetivo es fortalecer las herramientas legales y operativas para combatir la disposición clandestina de residuos, problemática que continúa registrándose en distintos sectores de la ciudad.

“El objetivo es endurecer un poco más las sanciones a los ciudadanos que siguen con la misma dinámica de tirar escombro en las calles, en predios y prácticamente en cualquier espacio”, expresó el regidor Hugo Avitia.

En la reunión participaron representantes de la Secretaría de Seguridad Pública, Dirección de Ecología, Sindicatura, Dirección de Limpia y Justicia Cívica, quienes plantearon la posibilidad de incrementar las multas hasta 120 UMAS y aplicar arrestos administrativos de hasta 36 horas a personas reincidentes.

Los asistentes señalaron que actualmente existen limitaciones en los procesos sancionadores, por lo que buscan fortalecer las facultades de inspección y coordinación entre dependencias municipales para dar mayor sustento legal a las sanciones.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, expuso como ejemplo el caso de la avenida Terranova, donde pocas horas después de concluir labores de limpieza volvieron a detectarse depósitos ilegales de escombro.

“Los programas de limpieza han dado resultados positivos, pero seguimos viendo reincidencia. La ciudad es de todos y debemos mantenerla limpia”, indicó Avitia.

Entre las propuestas también se analiza la creación de un consejo especializado que ayude a clasificar distintos tipos de faltas relacionadas con el depósito clandestino de escombro, derrames de aceite y otras prácticas que afectan el entorno urbano.

Los regidores informaron que continuarán revisando la legislación estatal y el reglamento municipal para construir una propuesta integral que permita aplicar sanciones más severas y reducir vacíos legales en la atención de estas conductas.

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