Intensifica Limpia labores de mantenimiento sobre la avenida Plutarco Elías Calles

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Las cuadrillas trabajan en retiro de basura, maleza y escombro como parte de la Cruzada del Cambio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia intensificó los trabajos de mantenimiento y limpieza sobre la avenida Plutarco Elías Calles, como parte de las acciones contempladas dentro del programa municipal Cruzada del Cambio.

Las labores comenzaron desde el pasado lunes y forman parte del calendario permanente de intervención que se desarrolla en distintos sectores de la ciudad, informó el director de Limpia, Gibran Solís Kanahan.

“Ya iniciamos hace algunas semanas y conforme avance el calendario estaremos intensificando las labores de limpieza en más avenidas de la ciudad”, señaló el funcionario.

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Actualmente, las cuadrillas realizan trabajos intensivos en diversos tramos de esta vialidad, considerada una de las de mayor flujo vehicular en Ciudad Juárez.

El operativo contempla acciones de corte de hierba y maleza, retiro de llantas, tiliches y escombro, además de labores previas para el pintado de cordones y mejoramiento de la imagen urbana.

Solís Kanahan pidió a los automovilistas circular con precaución debido a la presencia constante de trabajadores y maquinaria pesada sobre la avenida.

El funcionario explicó que, aunque las actividades se programan en horarios estratégicos para reducir afectaciones al tránsito, las 48 avenidas contempladas dentro de la Cruzada del Cambio corresponden a zonas altamente transitadas.

“Estaremos trabajando con labores fuertes durante los próximos días en esta vialidad para mejorar las condiciones del entorno y brindar espacios más limpios y seguros”, comentó.

Durante las labores, el personal detectó una importante acumulación de basura y maleza en viviendas abandonadas y negocios desocupados, situación que ha incrementado la carga de trabajo para las cuadrillas.

La dependencia señaló que en varios puntos se han realizado tareas que corresponden al mantenimiento de propietarios y vecinos, debido al crecimiento excesivo de hierba en banquetas, barandales y frentes de domicilios.

“Recordemos que cada propietario es responsable de mantener limpio el frente de su vivienda o negocio hasta el cordón de la calle”, expresó Solís Kanahan.

La Dirección de Limpia indicó que estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por la administración municipal para mejorar la imagen urbana y recuperar espacios públicos en beneficio de las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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