Conquistan juarenses dos oros y un bronce en Olimpiada Nacional Conade 2026

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Boxeadores fronterizos aportaron la mitad de las medallas obtenidas por Chihuahua en el certamen nacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Boxeadores juarenses aportaron dos medallas de oro y una de bronce a la delegación de Chihuahua durante la Olimpiada Nacional Conade 2026, consolidando la participación estatal en el torneo nacional de boxeo.

La representación chihuahuense cerró su participación con un total de seis preseas: dos medallas de oro, dos de plata y dos de bronce, resultado que colocó al estado entre las delegaciones protagonistas del certamen.

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La primera medalla dorada para Ciudad Juárez fue obtenida por Ángel Daniel Ochoa, quien se coronó campeón nacional en la división de los -48 kilogramos de la categoría Sub 17, tras vencer por decisión unánime a Mateo Israel Trejo, representante de Quintana Roo.

“Ochoa es parte del establo del entrenador Ernesto Zacarías Reyna.”

La segunda presea de oro llegó gracias a Ramiro Orlando Núñez, quien ganó la final de los -90 kilogramos en la categoría Sub 19 al imponerse por decisión dividida a Gael Nistch, representante del estado de Tabasco.

Con este resultado, Ramiro Núñez se convirtió en tricampeón de Olimpiada Nacional, logro alcanzado bajo la preparación del entrenador Edgar Eusebio García.

La medalla de bronce para Ciudad Juárez fue conseguida por Oziel Prado, en la división de los -46 kilogramos Sub 17, atleta entrenado por Edgar Antonio Prado.

“Chihuahua finaliza su participación en el boxeo de la Olimpiada Nacional Conade 2026 consolidándose como una de las delegaciones protagonistas del certamen nacional.”

El desempeño de los pugilistas fronterizos destacó dentro de la actuación estatal, al aportar la mitad de las medallas obtenidas por Chihuahua en la disciplina de boxeo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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