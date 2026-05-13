Aplicará DABA microchips gratuitos a mascotas y caballos en Samalayuca

La jornada se realizará el próximo 16 de mayo durante la cabalgata en honor a San Isidro Labrador.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) llevará a cabo una jornada gratuita de aplicación de microchips para perros, gatos y caballos en ejidos del seccional Samalayuca el próximo sábado 16 de mayo.
La actividad se desarrollará a partir de las 2:00 de la tarde en el rancho El Triunfo, ubicado en el ejido El Vergel, en el marco de la cabalgata conmemorativa de San Isidro Labrador.
La titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, explicó que el microchip representa una herramienta de identificación segura y permanente tanto para mascotas como para animales de trabajo.
“El microchip es una forma segura y permanente de identificación para las mascotas en caso de extravío o robo y también para los animales de trabajo como los caballos”, señaló.
La funcionaria detalló que el dispositivo se aplica de manera subcutánea y contiene un código de identificación único. En el caso de los perros, se coloca en la parte del lomo; en los gatos, en el brazo derecho; mientras que en los caballos se instala en la parte media del cuello.
La aplicación del microchip no requiere anestesia y se realiza mediante un procedimiento similar a una inyección, indicó la directora de DABA.
Arredondo Salinas informó que el único requisito para acceder al servicio será presentar una identificación oficial y un correo electrónico.
“Pedimos a la ciudadanía que aproveche esta oportunidad para brindar mayor seguridad con la identificación de sus mascotas, además de los caballos”, expresó.
La dependencia municipal invitó a los habitantes de Samalayuca y zonas cercanas a participar en la jornada, la cual busca fortalecer el bienestar animal y facilitar la localización de mascotas y animales de trabajo en caso de extravío.
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