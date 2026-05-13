Aplicará DABA microchips gratuitos a mascotas y caballos en Samalayuca

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La jornada se realizará el próximo 16 de mayo durante la cabalgata en honor a San Isidro Labrador.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) llevará a cabo una jornada gratuita de aplicación de microchips para perros, gatos y caballos en ejidos del seccional Samalayuca el próximo sábado 16 de mayo.

La actividad se desarrollará a partir de las 2:00 de la tarde en el rancho El Triunfo, ubicado en el ejido El Vergel, en el marco de la cabalgata conmemorativa de San Isidro Labrador.

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La titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, explicó que el microchip representa una herramienta de identificación segura y permanente tanto para mascotas como para animales de trabajo.

“El microchip es una forma segura y permanente de identificación para las mascotas en caso de extravío o robo y también para los animales de trabajo como los caballos”, señaló.

La funcionaria detalló que el dispositivo se aplica de manera subcutánea y contiene un código de identificación único. En el caso de los perros, se coloca en la parte del lomo; en los gatos, en el brazo derecho; mientras que en los caballos se instala en la parte media del cuello.

La aplicación del microchip no requiere anestesia y se realiza mediante un procedimiento similar a una inyección, indicó la directora de DABA.

Arredondo Salinas informó que el único requisito para acceder al servicio será presentar una identificación oficial y un correo electrónico.

“Pedimos a la ciudadanía que aproveche esta oportunidad para brindar mayor seguridad con la identificación de sus mascotas, además de los caballos”, expresó.

La dependencia municipal invitó a los habitantes de Samalayuca y zonas cercanas a participar en la jornada, la cual busca fortalecer el bienestar animal y facilitar la localización de mascotas y animales de trabajo en caso de extravío.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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