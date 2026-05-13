Avanza rehabilitación de la Plaza del Periodista en el Centro de Juárez

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La obra registra un progreso del 45 por ciento y contempla inversión superior a los 6.7 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas reportó un avance del 45 por ciento en los trabajos de rehabilitación de la Plaza del Periodista, ubicada en el cruce de la calle Constitución y la avenida Insurgentes, en la Zona Centro de Ciudad Juárez.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que actualmente las labores se concentran en la construcción de muros de block, levantamiento de columnas de acero y rehabilitación del monumento donde se encuentran colocadas las placas conmemorativas de periodistas.

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La intervención forma parte de las acciones de mejoramiento de espacios públicos y rescate de áreas emblemáticas de la ciudad, particularmente aquellas relacionadas con la historia y memoria del periodismo local.

El funcionario explicó que el proyecto contempla la construcción de un edificio de un nivel, además del reacomodo del monumento conocido como El Papelerito y del memorial con placas alusivas a periodistas juarenses.

Asimismo, se proyecta la edificación de un obelisco, trabajos de mantenimiento al sistema de alumbrado público y labores generales de limpieza y rehabilitación de la plaza.

“Estas acciones también tienen el objetivo de embellecer la imagen urbana, sobre todo en áreas que han sido emblemáticas para la historia de la ciudad”, señaló González García.

La obra contará con una inversión de 6 millones 714 mil 632 pesos, recursos asignados mediante el programa de Presupuesto Participativo.

La administración municipal indicó que los trabajos buscan recuperar un espacio representativo para el gremio periodístico y mejorar las condiciones urbanas del primer cuadro de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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