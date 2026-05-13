Celebran Alcalde y DIF a coordinadoras de consejos de adultos mayores por el Día de las Madres

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El evento reunió a representantes de 96 consejos comunitarios integrados por más de 5 mil 500 personas mayores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar y la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, Rubí Enríquez, encabezaron un festejo con motivo del Día de las Madres dirigido a las coordinadoras de los Consejos de Personas Adultas Mayores de Ciudad Juárez.

Durante el evento, autoridades municipales reconocieron la labor comunitaria que realizan las coordinadoras en beneficio de personas mayores y de sus familias en distintos sectores de la ciudad.

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La celebración reunió a representantes de los 96 consejos comunitarios, espacios donde participan más de 5 mil 500 personas adultas mayores y que funcionan como centros de convivencia y apoyo social.

Rubí Enríquez destacó que el encuentro representó un homenaje para mujeres que fortalecen la convivencia familiar y comunitaria mediante su trabajo cotidiano.

“Este es un pequeño homenaje en honor a ustedes por el extraordinario trabajo que han venido realizando a lo largo de todo nuestro municipio”, expresó la presidenta del DIF Municipal.

Al convivio asistió como invitada especial la delegada estatal de Programas para el Bienestar, Mayra Chávez, quien reconoció las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal y el DIF a favor de las personas mayores.

Por su parte, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar resaltó la importancia del papel de las madres en el desarrollo de la comunidad y el sostenimiento de la vida social de la ciudad.

“Una ciudad como esta no se sostendría sin el esfuerzo de las madres”, señaló el presidente municipal.

En el evento también participaron Leticia Espino, representante de las personas mayores; la directora general del DIF Municipal, Lucía Chavira; las regidoras Sandra García y Dina Salgado, así como Yolanda Pérez, madre del alcalde.

Las autoridades municipales reiteraron el compromiso de mantener programas y espacios de atención dirigidos a las personas adultas mayores, con el objetivo de fortalecer la inclusión y el bienestar comunitario en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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