Aseguran armas, explosivos y droga en vivienda de pelotero de los Venados de Madera

La AEI detuvo a Tadeo Espinoza, infield del equipo local, tras un cateo con apoyo del Ejército; decomisaron fusiles, artefactos hechizos y narcóticos.

Madera, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La Agencia Estatal de Investigación informó la detención de un hombre tras un cateo judicial en una vivienda del municipio de Madera, donde fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos, explosivos y droga, con apoyo de elementos del Ejército Mexicano.

El detenido fue identificado como Tadeo Espinoza, de 32 años, quien se desempeña como infield de los Venados de Madera en la Liga Estatal de Beisbol, calendario 2025, y es originario de La Brecha, Guasave.

La intervención se realizó en un domicilio ubicado en la calle Ojinaga número 865, entre Séptima y Novena, donde las autoridades localizaron diversas armas largas de uso exclusivo, municiones y artefactos de fabricación casera con características explosivas.

Entre lo asegurado se encuentran cuatro armas largas, incluidos fusiles calibres 7.62×39 mm, 9 mm y .223 mm (modelo AR-15), así como 120 casquillos, 110 ojivas y tres cartuchos con leyenda .50 mm.

También fueron decomisados cinco extintores hechizos con aditamentos de PVC y clavos, además de 48 artefactos metálicos cilíndricos, presuntamente diseñados para causar detonaciones, los cuales quedaron bajo resguardo de personal militar especializado para su aseguramiento y posterior destrucción conforme a protocolos de seguridad.

En materia de narcóticos, las autoridades aseguraron dos bolsas con hierba verde con características de la marihuana, con un peso aproximado de 1.2 kilogramos, así como 10 envoltorios con polvo blanco, con características de cocaína, que arrojaron un peso de 9.92 gramos.

El detenido y el resto de los objetos asegurados fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía, donde quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

