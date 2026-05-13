Exhibe programa “El Cochino de la Semana” nuevos casos de tiraderos clandestinos

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Dirección de Limpia pidió apoyo ciudadano para identificar a responsables de arrojar basura y escombro en la vía pública.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia dio a conocer nuevos casos detectados a través del programa “El Cochino de la Semana”, iniciativa que busca exhibir y sancionar a personas sorprendidas arrojando basura y escombro en distintos puntos de Ciudad Juárez.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que uno de los casos más recientes involucra a una camioneta pickup Ford F-150 captada descargando escombro en un predio ubicado entre la avenida Manuel Gómez Morín y el bulevar Francisco Villarreal Torres.

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El funcionario señaló que el lugar había sido intervenido recientemente durante las jornadas del programa “Juárez Amanece Limpio”, por lo que solicitó el apoyo de la Coordinación General de Seguridad Vial para localizar al responsable y aplicar las sanciones correspondientes.

“Es frustrante porque se limpia un espacio y horas después vuelven a ensuciarlo”, expresó Solís Kanahan.

Otro de los casos difundidos muestra a varias mujeres arrojando bolsas de basura en un terreno baldío sobre la calle Cristóbal Colón, en la colonia Centro, situación que generó reacciones entre usuarios de redes sociales.

La Dirección de Limpia advirtió que estas prácticas representan riesgos ambientales, sanitarios y de seguridad para la población, además de afectar la imagen urbana de la ciudad.

El funcionario recordó que desde septiembre de 2023 Ciudad Juárez cuenta con servicio regular de recolección de basura, por lo que exhortó a la población a reportar retrasos o fallas en el servicio en lugar de recurrir a tiraderos clandestinos.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a continuar enviando fotografías, videos y datos que permitan identificar a personas que contaminen espacios públicos.

“Queremos una ciudad más limpia y ordenada y este programa ha tomado relevancia gracias a las denuncias de los juarenses”, indicó.

Los reportes pueden realizarse de forma anónima a través de WhatsApp en el número 656-301-4945 o al teléfono 656-737-0198.

La dependencia destacó que la participación ciudadana se ha convertido en una herramienta clave para detectar y denunciar conductas que afectan el entorno urbano en distintos sectores de Ciudad Juárez.

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