Invita DABA a adoptar perros y gatos rescatados en Ciudad Juárez

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La dependencia cuenta con 65 perros y 20 gatos en espera de un hogar responsable

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal mantiene en adopción a 65 perros y 20 gatos de distintas razas, edades y tamaños, como parte de las acciones para promover la tenencia responsable de animales de compañía en Ciudad Juárez.

La titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas, informó que la mayoría de los animales disponibles son adultos jóvenes y se encuentran en buenas condiciones de salud, en espera de una familia que pueda brindarles cuidado, protección y cariño.

“Las mascotas se entregan vacunadas, esterilizadas y con microchip, listos para comenzar una nueva vida en un hogar lleno de cariño”.

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La funcionaria señaló que cada perro y gato resguardado por la dependencia busca una segunda oportunidad, por lo que invitó a la ciudadanía a conocerlos y considerar la adopción como una alternativa responsable.

Las personas interesadas pueden acudir a las instalaciones de DABA, ubicadas dentro del parque El Chamizal, junto a la Dirección de Parques y Jardines, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:30 de la tarde, de lunes a viernes.

Para realizar el trámite, la dependencia solicita comprobante de domicilio, identificación oficial y llevar correa o transportadora, según el animal que se desee adoptar.

Arredondo Salinas destacó que DABA realiza seguimiento aleatorio a las mascotas adoptadas, con el objetivo de verificar sus condiciones y fomentar hogares responsables.

“Cada uno tiene una historia diferente, pero todos tienen algo en común, muchísimas ganas de encontrar a su persona que las quiera”.

La Dirección de Atención y Bienestar Animal reiteró el llamado a la comunidad juarense para brindar un hogar a perros y gatos que permanecen bajo resguardo institucional, especialmente a aquellos animales adultos que suelen enfrentar mayores dificultades para ser adoptados.

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