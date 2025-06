Publicidad - LB2 -

Tengo rato ya con un problema existencial cabroncísimo.

No sé en cuál dimensión existo.

No crea usted que estoy loco.

Sólo admitiré estar un tanto trastornado, inquieto.

Hace algunos años, comprendí a través del estudio de la “TEORÍA DE LAS CUERDAS”, que podemos viajar entre varias dimensiones.

Y obviamente, convivir con otros que deambulan en otras dimensiones, los que de repente aparecen frente a ti, sin decir, “agua va”.

Les llamamos fantasmas.

(Múltiples dimensiones:

Para que la teoría de cuerdas funcione, el universo debe tener más dimensiones de las que podemos percibir. Se postula que existen dimensiones espaciales adicionales, además de las tres dimensiones espaciales conocidas, y una dimensión temporal que experimentamos.)

Échate un clavado rápido en Google para conocer esta teoría y me pueda comprender mejor, y continuamos.

Prosigo

Envuelto en una extraña y perturbadora realidad que altera nuestra comprensión al grado de no saber ya, lo que es real y lo que es ficción, vamos por la vida haciéndonos muchas preguntas, de las cuales casi nunca tenemos respuesta.

En este rollo de las dimensiones, hay otras percepciones que seguramente son más comprensibles, pero igual de complejas.

Por ejemplo, el modo de vida que tenemos acá los de la perrada mexica, y los que viven en otras coordenadas desconocidas para usted o para mí.

Por ejemplo:

¿Usted conoce Chongqing?

Allá, los trenes atraviesan edificios, las carreteras parecen montañas rusas y hasta hay gasolineras instaladas en los techos de los estacionamientos.

Chongqing es una ciudad multinivel, es decir, está construida literalmente en pisos. Es una locura.

Infórmese con la ayuda de Google, también.

Hasta aquí mi introducción.

El tema es, los nuevos oficios en comunicación…

Los oficios en comunicación han evolucionado con el uso de la inteligencia artificial (IA) y los sistemas de información (IS).

Algunas de las nuevas áreas incluyen:

Periodismo automatizado: La IA puede generar informes y noticias basadas en datos en tiempo real.

Esto ya lo estamos viviendo.

Análisis de datos y tendencias: Herramientas avanzadas permiten interpretar grandes volúmenes de información para mejorar estrategias de comunicación.

Esto lo utiliza ya, David Gamboa, nuestro editor en jefe en ADN, y en Xpressnews.mx

Moderación y gestión de contenido: Algoritmos inteligentes ayudan a filtrar y organizar información en redes sociales y plataformas digitales.

Marketing digital personalizado: La IA permite segmentar audiencias y crear campañas más efectivas.

Lo veremos en la elección del 27.

Sólo los panistas y sus aliados no tendrán acceso a esto. Traen una rudimentaria estrategia de odio y agresividad.

Creación de contenido multimedia: Generación automática de imágenes, videos y textos adaptados a diferentes públicos.

Hay más, muchas más.

Y hay muchas variables y combinaciones sorprendentes.

Revisemos un caso reciente.

Apenas antenoche, más bien, la noche del martes, filtraron por WhatsApp un audio en el que supuestamente conversan dos senadores de Morena interesados en el futuro político de Chihuahua.

Concretamente, Javier Corral Jurado y Adán Augusto López.

Urden entre los dos un maquiavélico plan para perjudicar al ex gobernador, César Duarte Jáquez.

El personaje más tenebroso es, (en esta producción de audio), Javier Corral, quién aparentemente le vende la idea a Adán Augusto, manifestándole que es simpatizante de que Andrea Chávez, sea la próxima gobernadora de Chihuahua y que usarían al senador, Juan Carlos Loera de la Rosa, como artífice del complot.

Pues él, (Loera), llevaría una denuncia a Conagua, donde el titular (pieza cercana a Loera) armaría el perjuicio contra Duarte.

No le contaré a usted toda la historia. Seguramente ya está enterado de esto.

Quiero resaltar, que luego de ser revisado este material auditivo, por expertos… aparentemente el audio no es genuino, sino una finísima producción realizada con la ayuda de Inteligencia Artificial.

Lo más interesante que me atrae, de este material, son tres cosas

La trama parece genuina, Las voces son idénticas. La entonación, las pausas, incluso, la malevola intención de Corral, quién aparece en toda su ruindad y deleznable personalidad. La arrogancia característica de Adán Augusto, quién “autoriza”, sin más, el plan, y se asigna a sí mismo, la tarea, de trabajar la intriga “en palacio”.

Sospecho con el pecho, que aquí se conjugaron varias cosas.

Información de inteligencia política, que se guardó para elaborar un guión, Audios clandestinos, que sirven para la elaboración de un buen Fake.

Aquí el pequeño detalle de la trama, pues el senador Loera me comenta en corto: “ni Corral ni Adán Augusto estaban enterados del documento que metí a CONAGUA”.

La contratación de creativos que concibieron la recreación con palabras seleccionadas para causar la sensación de una conversación real. La aportación técnica de la Inteligencia Artificial, encargada de ordenar la cadencia de la conversación, con el timbre de los personajes.

Y calculo, con el pie derecho… Que nos encontramos ya, frente a profesionales independientes con herramientas “pesadas”, que logran estos engendros electrónicos con suma facilidad.

No es producto de un equipo in House de algún político, no hay visión todavía para la instalación de un team exclusivo para operativos políticos de gran calado.

Preferible contratar a especialistas “por evento”.

No haré investigación para saber quién ordenó tal golpe mediático, no me pagan para eso.

Mi interés se ciñe solamente a darle a conocer a mis lectores, en donde andan ya los oficios de los comunicadores.

Aprovecho el espacio, para promover mis servicios de comunicador, creativo, y armador de comandos maquiavélicos y conexiones similares, para la guerra mediática que se avecina.

Ah, y por favor, en adelante no digan que soy periodista, me considero, PERIODISTO.

Igual, ANALISTO POLÍTICO.

¿OK?

