Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 24, 2026 | 15:56
InicioEstadoJuárez / El Paso

Entrega Estado alimentos a 13 albergues en Juárez y Ascensión

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Más de 700 personas migrantes y jornaleras serán beneficiadas con insumos básicos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría General de Gobierno, a través del Consejo Estatal de Población (Coespo), realizó la primera dispersión de insumos alimentarios de 2026 para albergues y espacios de acogida que atienden a personas en situación de movilidad en la Zona Norte del estado.

El apoyo se distribuyó en 11 albergues de Ciudad Juárez, dos del municipio de Ascensión y en la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), con el objetivo de fortalecer su capacidad operativa y garantizar condiciones dignas durante la estancia de personas migrantes.

- Publicidad - HP1

El jefe del Departamento de Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Coespo, Dirvin García Gutiérrez, señaló que la medida busca respaldar a las organizaciones que brindan asistencia humanitaria ante el flujo constante de población en tránsito.

Los apoyos consisten en vegetales, frutas, productos enlatados y proteínas, entre otros insumos de primera necesidad para asegurar una alimentación adecuada.

Con esta entrega se estima beneficiar a más de 700 personas, de las cuales alrededor del 40 por ciento son mujeres y el resto hombres, de distintas edades.

En Ascensión, los apoyos fueron destinados al Comedor Día y al Centro de Atención Integral a la Niñez Migrante, mientras que en el caso de la SPyCI el suministro alimentario está dirigido a personas jornaleras agrícolas en movilidad que laboran en el Ejido Constitución, en el municipio de Buenaventura.

La acción forma parte de las estrategias estatales de atención a la movilidad humana en la frontera norte.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Plumas

VOCES LIBRES | El Poder es para Poder…

"...La historia de la detención de César Duarte se escribió años atrás, cuando...
Estado

Buscarán las y los diputados del PAN estrategia para fortalecer el campo

Se reúnen Saul Mireles, Mario Vázquez y Rocío Sarmiento con productores en Cuauhtémoc. Chihuahua, Chih....
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.