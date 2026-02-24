Entrega Estado alimentos a 13 albergues en Juárez y Ascensión

Publicidad - LB2 -

Más de 700 personas migrantes y jornaleras serán beneficiadas con insumos básicos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría General de Gobierno, a través del Consejo Estatal de Población (Coespo), realizó la primera dispersión de insumos alimentarios de 2026 para albergues y espacios de acogida que atienden a personas en situación de movilidad en la Zona Norte del estado.

El apoyo se distribuyó en 11 albergues de Ciudad Juárez, dos del municipio de Ascensión y en la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), con el objetivo de fortalecer su capacidad operativa y garantizar condiciones dignas durante la estancia de personas migrantes.

El jefe del Departamento de Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Coespo, Dirvin García Gutiérrez, señaló que la medida busca respaldar a las organizaciones que brindan asistencia humanitaria ante el flujo constante de población en tránsito.

Los apoyos consisten en vegetales, frutas, productos enlatados y proteínas, entre otros insumos de primera necesidad para asegurar una alimentación adecuada.

Con esta entrega se estima beneficiar a más de 700 personas, de las cuales alrededor del 40 por ciento son mujeres y el resto hombres, de distintas edades.

En Ascensión, los apoyos fueron destinados al Comedor Día y al Centro de Atención Integral a la Niñez Migrante, mientras que en el caso de la SPyCI el suministro alimentario está dirigido a personas jornaleras agrícolas en movilidad que laboran en el Ejido Constitución, en el municipio de Buenaventura.

La acción forma parte de las estrategias estatales de atención a la movilidad humana en la frontera norte.

