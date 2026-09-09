Prevé Protección Civil calor de 36 °C y tormentas eléctricas en Juárez

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Autoridades alertaron por lluvias durante la noche y pidieron mantenerse atentos a cambios en el pronóstico

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que este miércoles 9 de septiembre se mantendrán las condiciones calurosas en Ciudad Juárez, con una temperatura máxima estimada de 36 grados centígrados y posibilidad de lluvias durante el día.

De acuerdo con el pronóstico, se espera cielo mayormente soleado, con una probabilidad de precipitación de entre 2 y 20 por ciento. Los vientos oscilarán entre los 5 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar de 26 a 32 kilómetros por hora.

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La dependencia advirtió que existe posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas entre las 6:00 de la tarde de este miércoles y las 6:00 de la mañana del jueves, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales.

Para la noche se pronosticó una temperatura mínima de 24 grados centígrados, cielo mayormente nublado y probabilidad de precipitación de hasta 30 por ciento al inicio del periodo nocturno.

Las autoridades municipales señalaron que las condiciones calurosas continuarán durante los próximos días. Para el jueves se prevé una temperatura máxima de 35 grados y mínima de 23 grados, con hasta 20 por ciento de posibilidad de lluvia.

Para el viernes, el pronóstico indica que el termómetro podría alcanzar nuevamente los 36 grados centígrados, con mínima de 24 grados y bajas probabilidades de precipitación.

Ante las altas temperaturas y la posibilidad de tormentas eléctricas, Protección Civil recomendó a la ciudadanía evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratada y tomar precauciones ante cambios repentinos en las condiciones meteorológicas.

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