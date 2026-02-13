Interviene Municipio dos puntos en operativo de Reordenamiento Urbano en Juárez

Publicidad - LB2 -

Retiran puesto sobre banqueta y vehículos que obstruían la vía pública.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal realizó este viernes un operativo de Reordenamiento Urbano en dos sectores de la ciudad, con la participación de distintas dependencias para atender reportes ciudadanos y liberar espacios públicos.

La primera intervención se efectuó en la calle Miguel Hidalgo, entre Bromo y Cadmio, en la colonia Durango, donde fue retirado un puesto de lámina instalado sobre la banqueta frente a una clínica del IMSS, el cual obstruía el paso peatonal.

- Publicidad - HP1

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, explicó que el propietario fue notificado previamente por la Dirección de Regulación Comercial para que retirara la estructura, pero ante la omisión se procedió al retiro físico.

“Se dio continuidad al procedimiento por parte de la Dirección de Regulación Comercial; se dejó el aviso correspondiente para que el propietario retirara el puesto. Ante la omisión, hoy se hizo el operativo en apoyo a la resolución de comercio para efectuar el retiro físico”.

La segunda acción se realizó en la avenida Puerto Dunquerque, en el fraccionamiento Portal del Roble, donde un taller mecánico mantenía vehículos sobre la vía pública. Tras una notificación y un plazo de cinco días para retirarlos, la Coordinación General de Seguridad Vial aseguró dos unidades que se encontraban sobre el camellón central y las trasladó al corralón número 3.

Durante el operativo también se detectó un domicilio que operaba como negocio de compra y venta de artículos usados, obstruyendo la vía pública, por lo que fue notificado por la Dirección de Desarrollo Urbano para regularizar su situación. Asimismo, se notificó a un taller mecánico en casa habitación en el fraccionamiento Puerto Castilla por invadir la calle con varios vehículos.

Las autoridades municipales informaron que estos operativos continuarán en distintos puntos de la ciudad como parte de una mesa de trabajo semanal en la que participan áreas como Desarrollo Urbano, Ecología, Protección Civil, Seguridad Pública, Seguridad Vial, Regulación Comercial y Servicios Públicos.

El Gobierno Municipal exhortó a comerciantes y ciudadanos a tramitar permisos y licencias de funcionamiento ante las dependencias correspondientes, y recordó que las denuncias pueden realizarse a través de canales oficiales y plataformas digitales municipales, con el fin de mantener el orden urbano y atender quejas de la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.