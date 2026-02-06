Instala Ecología módulo de verificación vehicular en Atención Ciudadana del Suroriente

Publicidad - LB2 -

El servicio permitirá tramitar el engomado ecológico de manera accesible para habitantes del sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ecología instaló un punto de verificación vehicular en la Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente, ubicada en la avenida Del Valle número 156, colonia Zaragoza, con el objetivo de facilitar a los habitantes de esta zona el trámite del engomado ecológico.

El titular de la dependencia, César Díaz Gutiérrez, informó que el módulo está abierto a toda la ciudadanía y cuenta con caja de Tesorería y personal de Ecología, quienes se encargan de realizar la verificación de los vehículos y expedir el engomado correspondiente.

“Se estará atendiendo todos los viernes de 9:00 de la mañana a 2:30 de la tarde, pero dependiendo de la afluencia que tengamos, podremos recibir a la ciudadanía otros días de la semana”.

El funcionario agradeció al director de la Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente, Víctor Valencia Carrasco, por las facilidades otorgadas para la instalación del módulo y la atención a la comunidad.

Díaz Gutiérrez recordó que el costo de la verificación vehicular es de 352 pesos, e invitó a la población a aprovechar este punto de atención para evitar contratiempos y cumplir con el trámite de manera oportuna.

“Además de evitar molestias, con esta verificación se contribuye a mejorar la calidad del aire y a generar un medio ambiente más favorable para la ciudad”.

La Dirección de Ecología reiteró que continuará acercando este tipo de servicios a distintos sectores de Ciudad Juárez, como parte de las acciones para promover el cuidado ambiental y la corresponsabilidad ciudadana.

