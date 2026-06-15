Iniciará Municipio visitas a comercios y viviendas en 48 avenidas como parte de la Cruzada del Cambio

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La segunda fase del programa busca fortalecer la participación ciudadana y mejorar la imagen urbana de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal pondrá en marcha la segunda etapa de la Cruzada del Cambio 2026, que contempla recorridos informativos y de supervisión en comercios, empresas y viviendas ubicadas en 48 avenidas de la ciudad para promover la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado del entorno urbano.

La estrategia será desarrollada de manera conjunta por las direcciones de Limpia y Ecología, cuyos inspectores visitarán diversos sectores para informar sobre los objetivos del programa y fomentar prácticas adecuadas de manejo de residuos y mantenimiento de espacios exteriores.

“Queremos platicar con los ciudadanos sobre los objetivos de la Cruzada del Cambio, invitarlos a sumarse y recordarles la importancia de mantener limpio el frente de sus propiedades, realizar un manejo adecuado de sus residuos y contribuir al mejoramiento de la imagen urbana de la ciudad”, señaló Gibran Solís Kanahan, director de Limpia.

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Durante las visitas, el personal municipal realizará revisiones generales para detectar posibles problemas relacionados con acumulación de basura, manejo inadecuado de desechos o colocación incorrecta de contenedores en la vía pública.

Las observaciones serán notificadas a propietarios y comerciantes mediante recomendaciones orientadas a corregir las situaciones detectadas, con el propósito de prevenir afectaciones al entorno urbano.

Posteriormente, las dependencias efectuarán nuevos recorridos para verificar que las observaciones hayan sido atendidas y reforzar la colaboración entre ciudadanía y autoridades municipales.

El director de Limpia recordó que de manera paralela continúan las labores de mantenimiento urbano en las vialidades incluidas en la estrategia, mediante acciones de limpieza general, retiro de residuos, corte de hierba, poda de árboles y pintura de infraestructura.

Estas actividades se mantendrán hasta finales de 2026 como parte del esfuerzo para mejorar la imagen de las principales avenidas de la ciudad.

Solís Kanahan destacó que el propósito central de la Cruzada del Cambio es consolidar una cultura de corresponsabilidad entre Gobierno y ciudadanía, que permita conservar en mejores condiciones los espacios públicos y vialidades de Ciudad Juárez.

La coordinación de esta nueva fase fue analizada durante una reunión de trabajo entre inspectores de las direcciones de Limpia y Ecología, quienes definieron las acciones que se implementarán en los próximos días.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a residentes y comerciantes para participar activamente en el cuidado de su entorno y contribuir a una ciudad más limpia, ordenada y segura.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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