febrero 4, 2026 | 11:12
Juárez / El Paso

Inicia Obras Públicas repavimentación nocturna del bulevar Gómez Morín

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Los trabajos abarcan 14 mil 573 m² y contemplan una inversión superior a 7.3 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas inició trabajos nocturnos de repavimentación en un tramo del bulevar Manuel Gómez Morín, como parte del programa de mantenimiento de vialidades principales del municipio.

Las labores comenzaron la noche del martes, interviniendo el segmento comprendido entre la calle Júpiter y la avenida Ejército Nacional, uno de los corredores con mayor aforo vehicular en la ciudad.

El titular de la dependencia, Daniel González García, explicó que los trabajos arrancaron alrededor de las 9:30 de la noche y comenzaron con el retiro de la carpeta asfáltica dañada mediante el uso de maquinaria fresadora, para posteriormente dar paso a la colocación del nuevo pavimento.

“Se estarán rehabilitando ambos cuerpos de la vialidad, lo que representa una superficie total de 14 mil 573 metros cuadrados”, señaló el funcionario.

De acuerdo con la Dirección de Obras Públicas, la obra cuenta con una inversión de 7 millones 355 mil 051 pesos, recurso que también contempla la construcción de un pozo de absorción, con el objetivo de mejorar el manejo de escurrimientos pluviales en la zona.

Los trabajos se realizarán de manera nocturna durante el resto de la semana, a fin de reducir afectaciones a la movilidad diurna en esta importante arteria vial.

Ante ello, la dependencia municipal exhortó a los automovilistas a utilizar vías alternas, así como a respetar los señalamientos, al personal operativo y la maquinaria, para evitar accidentes durante el desarrollo de la obra.

